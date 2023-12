Alpine anuncia Nicola Lacorte para o programa de jovens pilotos | AutoSport

A Alpine anunciou hoje que o piloto de Fórmula 4 Nicola Lacorte é a mais recente adição à sua academia de jovens.

O jovem de 16 anos competiu na série de Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos e no campeonato italiano de Fórmula 4 este ano, ambos com a PREMA Racing, conquistando sua primeira vitória na F4 no Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Conquistou também conquistou quatro pódios (três entre os rookies e um à geral) e duas vitórias entre os estreantes nos dois campeonatos, terminando em nono na geral, sendo o quinto classificado entre os rookies na F4 Italiana, e em 24º na geral (nono na classificação entre os estreante) no Campeonato de F4 dos Emirados Árabes Unidos.

“É um grande prazer para mim juntar-me ao programa de desenvolvimento de pilotos da BWT Alpine F1 Team e ter a oportunidade de trabalhar com a equipa da Alpine Academy para a próxima época de 2024 e seguintes”, disse Nicola Lacorte. “Estou grato por ter a confiança da direção da Alpine Academy e estou mais do que certo de que esta oportunidade me ajudará a progredir na minha carreira e a desenvolver-me, tanto como piloto e como pessoa”.