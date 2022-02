ALMS, Yas Marina: Qualificação positiva para Henrique Chaves e Guilherme Oliveira | AutoSport

As sessões de qualificação que definiram as grelhas para as corridas três e quatro deram resultados positivos para os pilotos portugueses. Apesar de nenhum deles ter ido para a pista, os resultados dos colegas de equipa foram bons.

No #95 da TF Sport de Henrique Chaves, Jonny Adam fez a pole para a primeira corrida do fim de semana, e o segundo melhor tempo na qualificação para a segunda corrida em Yas Marina, pelo que a equipa consegue um excelente resultado. Na semana passada largaram da pole na corrida 2 apesar do resultado final não ter sido o desejado. Mas é um excelente arranque de fim de semana para a equipa.

Já no #13 da Inter Europol de Guilherme Oliveira, Nicolas Pino fez as duas sessões e conseguiu um terceiro lugar na primeira sessão e apenas um sexto na segunda sessão.

Nas contas à geral as poles para as corridas 3 e 4 foram para o #23 da United AutoSports (J. PIERSON / P. DI RESTA) à frente do #4 da Nielsen Racing, que dominou a primeira ronda do ALMS.



A corrida está marcada para as 10h.

