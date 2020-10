ALMS: Todas as corridas em Abu Dhabi, no mês de Fevereiro

O aumento drástico de casos de Covid-19 por todo o mundo continua a complicar a vida às organizações das competições . A Asian Le Mans Series adotou uma solução drástica para 2021.

A ALMS deveria realizar a sua temporada de 2021 como um bloco compacto de quatro corridas de janeiro em Buriram na Tailândia e Sepang na Malásia, mas esses planos agora foram cancelados.

Para evitar problemas com possíveis restrições a competição será realizada em Fevereiro, sempre no circuito de Yas Marina em Abu Dhabi. As duas primeiras corridas de quatro horas estão programadas para acontecer entre 4 e 6 de fevereiro, enquanto o segundo par de corridas está previsto para 18 e 20 de fevereiro. A Algarve Pro Racing costuma marcar presença nesta competição, tendo vencido no ano passado, quando deu assistência à G-Drive.