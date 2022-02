ALMS: Portugueses sem sorte na primeira corrida | AutoSport

A primeira corrida do Asian Le Mans Series não sorriu aos pilotos portugueses. Henrique Chaves e Guilherme Oliveira estiveram em ação mas os resultados finais não corresponderam à velocidade que mostraram em pista.

A vitória à geral caiu para o #4 da Nielsen Racing (R. Sales / M. Bell / B. Hanley) a única equipa Pro nesta competição em LMP2, pois os restantes três carros LMP2 são Pro Am. Ricardo Sales começou a corrida e fez um pião nas primeiras voltas, mas conseguiu recuperar e no final o #4 acabou com quatro voltas de avanço para o resto da concorrência.

Em LMP3 a vitória foi para o #3 da CD Sport (M. Jensen / N. Adcock / E. Cauhaupe). O #2 da DKR Engineering começou na frente e parecia confirmar o favoritismo mas um problema no seu protótipo acabou com o esforço da corrida. Guilherme de Oliveira no #13 da Inter Europol mostrou bom andamento no seu stint, numa altura em que o seu carro lutava pelo pódio. O jovem português chegou a rodar em segundo lugar e parecia ter nas mãos uma estreia de sonho, mas um problema no Ligier acabou com as esperanças do piloto luso.

Em GT, vitória para o Mclaren #7 da Inception Racing (B. Iribe / O. Millroy / B. Barnicoat) que levou a melhor sobre o Ferrari #55 da Rinaldi Racing (R. Mastronardi / D. Perel / D. Rigon). A luta foi interessante na última hora com Davide Rigon e Ben Barnicoat a animar a contenda, com vantagem para o britânico que, com uma excelente manobra, passou para a frente da prova de onde nunca mais saiu. O Aston Martin #95 de Henrique Chaves acabou na 11ª posição, apesar de ter mostrado um bom ritmo no seu novo carro.

Amanhã teremos mais 4 horas de competição com o #95 de Chaves a sair da pole em GT e com o #13 de Guilherme Oliveira no top 5 no arranque da segunda e derradeira prova do fim de semana.

Resultados AQUI