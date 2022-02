ALMS: Portugueses novamente rápidos mas com pouca sorte | AutoSport

A segunda corrida do fim de semana do ALMS decorreu novamente no Dubai. Foram mais quatro horas de competição com Henrique Chaves e Guilherme Oliveira em ação.

A vitória à geral foi para a Nielsen Racing (R. SALES / M. BELL / B. HANLEY) que repetiu o triunfo do dia de ontem. Apesar de alguns percalços nas paragens a tripulação do Oreca #4 conseguiu recuperar o tempo perdido conquistando a segunda vitória em duas provas.

Em LMP3 foi também um carro da Nielsen Racing a vencer, neste caso o Ligier JS P320-Nissan # 8 (A. WELLS / C. NOBLE). O #13 da Inter Europol Competition com Guilherme Oliveira ( A. BUKHANTSOV / N. PINO / G. MOURA DE OLIVEIRA) terminou no quinto lugar na sua classe, contando com problemas elétricos no carro que obrigaram a uma estadia de 14 minutos nas boxes. O jovem português voltou a fazer um stint muito bem conseguido, com bons tempos.

Em GT foi o Ferrari #55 da Rinaldi Racing (R. MASTRONARDI / D. PEREL / D. RIGON) a vencer a sua classe beneficiando de uma penalização tardia do Ferrari #17 da AF Corse (L. PRETTE / V. ABRIL / C. GRUNEWALD) que roubou a liderança, depois de uma boa luta entre os dois candidatos à vitória. Para Henrique Chaves no #95 da TF Sport foi mais uma tarde de sentimentos mistos. Um primeiro stint dificil para John Hartshorne complicou a tarefa e os Full Course Yellow nem sempre vieram na melhor altura para recuperar o tempo perdido, tendo o Aston Martin do português largado da pole. Chaves voltou a mostrar um ritmo competitivo, adaptando-se bem ao seu novo carro.

As próximas duas corridas de quatro horas, vão ter lugar no Circuito Yas Marina em Abu Dhabi, para o encerramento a época do ALMS no próximo fim-de-semana.

Resultados AQUI