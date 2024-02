ALMS: Pódio para Manuel Espírito Santo em Abu Dhabi | AutoSport

Esta tarde, Manuel Espírito Santo conquistou o segundo lugar do pódio na corrida inaugural do fim-de-semana da Asian Le Mans Series em Abu Dhabi. O piloto português demonstrou um desempenho excecional, porém, uma interrupção de bandeira vermelha impediu que a equipa Cool Racing alcançasse a vitória.

Manuel Espírito Santo enfrentou a sua primeira corrida da temporada ao volante do Ligier LMP3 no Circuito de Yas Marina e teve um começo promissor, mostrando-se consistentemente entre os mais velozes na pista, durante o seu turno de condução. No entanto, não foi o bastante para assegurar a primeira posição:

“Saímos da ‘pole’ e estávamos na luta pela vitória. Mas a bandeira vermelha que obrigou à paragem da corrida foi madrasta para nós. Tivemos de nos contentar com o segundo lugar. Mas estou feliz com o meu trabalho e com este pódio. Amanhã há nova corrida e tenho a certeza de que vamos continuar na luta pelo lugar mais alto do pódio e sobretudo na luta pelo título neste campeonato”, rematou.

Pelas 12h de amanhã arranca a segunda corrida no circuito de Yas Marina que pode ser acompanhada em https://www.facebook.com/AsianLeMans