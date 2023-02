ALMS: Miguel Cristóvão travado por toque de adversário | AutoSport

Miguel Cristóvão estava a ter uma excelente prestação nas 4 Horas do Dubai, a segunda ronda do Asian Le Mans Series de 2023, mas foi obrigado a abandonar devido a um toque de um adversário, depois de ter rodado consistentemente nos lugares do pódio. Após a boa estreia do dia anterior, o português arrancava para prova deste domingo da décima posição, mas com uma boa partida, guindou-se ao quarto posto, para chegar a terceiro na volta seguinte.

Miguel Cristóvão, com um bom ritmo, conseguiu manter-se na luta pelos lugares do pódio ao longo do seu turno de condução, que teve a duração de quase duas horas, deixando no ar a ideia de que poderia terminar entre os três primeiros no fim-de-semana em que se estreou nas Asian Le Mans Series, no Dubai Autodrome e com a Inter Europol Competition.

No entanto, depois da passagem de Wyatt Brichacek passar pelos comandos do Ligier JS P320 Nissan, Kai Askey mal teve tempo para rodar aos comandos do protótipo da equipa polaca, uma vez que, a cerca de uma hora da bandeira de xadrez, rumou às boxes para abandonar, depois de ter sido abalroado por um GT. “Foi da melhores corridas que fiz na minha carreira. Com um pouco mais de conhecimento do circuito, arrisquei na primeira volta e deu resultados, uma vez que ganhei muitas posições e fiquei em situação de lutar pelos lugares do pódio. O primeiro Safety-Car não nos favoreceu, mas o segundo voltou a colocar-nos em contenção. Ainda tivemos um problema numa pistola pneumática, que nos atrasou, mas ainda assim, um pódio era possivel. Foi frustrante ter de abandonar devido a um erro de outro piloto“, apontou o português.

Depois da sua estreia no Dubai Autodrome, Miguel Cristóvão está já focado na próxima ronda do Asian Le Mans Series, que se realiza no circuito de Yas Marina. “Foi um fim-de-semana difícil, com algumas contrariedades, mas mostrámos que estamos aqui para lutar pelos pódios e pelas vitórias. Agora vamos concentrar-nos nas corridas de Abu Dhabi, que são já daqui a uns dias“, concluiu com determinação Miguel Cristóvão.

As duas próximas ronda das Asian Le Mans Series disputam-se no próximo fim-de-semana, tendo como palco o Yas Marina Circuit.