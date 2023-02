ALMS, Miguel Cristóvão: “Terei de aprender um novo circuito” | AutoSport

Miguel Cristóvão disputa no próximo fim-de-semana as duas últimas provas da edição deste ano das Asian Le Mans Series, que terá como palco o circuito de Yas Marina, esperando traduzir em resultados a competitividade já demonstrada.



O português estreou-se na competição no fim-de-semana passado, tendo mostrado um ritmo forte, o que lhe permitiu estar na luta pelos lugares do pódio. Apenas um toque de um adversário no seu carro impediu o piloto de Lisboa e os seus colegas de equipa, Wyatt Brichacek e Kai Askey, de levarem o Ligier JS P320 da Inter Europol até ao palanque dos vencedores.



Em Abu Dhabi Miguel Cristóvão voltará a ter de conhecer um circuito novo, mas está determinado em mostrar a competitividade já evidenciada. “No Dubai mostrámos rapidez e consistência e só um toque de um GT sofrido pelo Kai, que nos empurrou para o abandono, nos impediu de conquistar um pódio. Acreditamos que podemos revelar este tipo de competitividade em Abu Dhabi e é para isso que vamos trabalhar. Terei de aprender um novo circuito, mas, como sempre, vou aplicar-me e isso acabará por não ser um problema”, apontou o português.



Como já pôde verificar no passado fim-de-semana, Miguel Cristóvão está consciente de que terá adversários muito fortes, mas nem isso o atemoriza, estando confiante no potencial da estrutura que o rodeia. “O plantel é muito competitivo e qualquer pormenor pode ser determinante para um bom resultado. Vamos trabalhar desde os treinos-livres para podermos estar competitivos logo no primeiro momento. Estou seguro de que a Inter Europol nos dará um carro performante e estará capacitada para reagir estrategicamente de uma forma positiva durante as corridas. Sinto que poderemos terminar esta passagem pelo Médio Oriente com bons resultados”, concluiu o português.



O fim-de-semana competitivo da segunda ronda das Asian Le Mans Series tem o seu início na sexta-feira com duas sessões de treinos-livres. No sábado realiza-se a qualificação (7h10 – GMT) e a primeira prova de quatro horas terá o seu início às 11h00, hora de Lisboa. No domingo, a segunda corrida, também de quatro horas, terá o seu arranque às 12h00. Todo o evento pode ser seguido no canal de YouTube da competição.