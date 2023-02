ALMS, Miguel Cristóvão: “o resultado possível numa corrida que não foi fácil” | AutoSport

Miguel Cristóvão voltou a mostrar um andamento forte na terceira e penúltima corrida do Asian Le Mans Series (ALMS), as 4 Horas de Abu Dhabi. O piloto luso voltou a discutir posições de pódio na classe LMP3, mas devido a um contacto com outro carro e uma penalização por exceder os limites de pista, Cristóvão e os seus companheiros de equipa, aos comandos do Ligier JS P320 #53 da Inter Europol, terminaram no nono posto da classificação.

Arrancando da décima primeira posição da grelha de partida da sua classe, Cristóvão foi ganhando lugares, terminando o seu ‘stint’ no terceiro posto, apesar de ter o spoiler dianteiro danificado devido a um contacto de um GT. Kai Askey e Wyatt Brichacek, os pilotos que completam a tripulação do Ligier #53 continuaram o bom trabalho do luso, mas uma penalização já perto do final da prova, ditou o nono lugar final.

Após a corrida, o português, apesar do resultado aquém do potencial demonstrado, evidenciava os aspectos positivos. “Foi o resultado possível numa corrida que não foi fácil. Sinto-me cada vez mais à-vontade no Ligier e com a equipa e pude mostrar um ritmo muito competitivo, o que me levou até ao terceiro posto. Ainda dentro da primeira meia hora de prova, sofri um toque de um GT que nos danificou a frente do carro e isso teve um impacto na performance. Ainda assim, sem aquele Drive-Through teríamos assegurado um resultado entre os cinco primeiros, o que demonstra bem o nosso andamento num plantel tão forte”, afirmou Miguel Cristóvão.

A segunda prova do fim de semana, e última da temporada do ALMS, tem lugar amanhã e o piloto português está determinado em conquistar um bom resultado. “Os nossos adversários são muito competitivos e para podermos conquistar a classificação que está ao nosso alcance, tudo tem de correr de forma perfeita. Temos de ter atenção às questões estratégicas e evitar pequenos imprecisões que nos atrasam. Penso que, desta forma, estaremos bem classificados no final”, concluiu Miguel Cristóvão.

A corrida terá o seu arranque às 12h00 e poderá ser seguida em direto no canal de YouTube da competição.