ALMS, Manuel Espírito Santo: “fim de semana muito importante para mim e para a minha adaptação à equipa” | AutoSport

Manuel Espírito Santo voltou a subir ao segundo lugar do pódio nos LMP3 na derradeira corrida do Asian Le Mans Series que este domingo teve lugar em Abu Dhabi, um resultado que permitiu à equipa do piloto português, a Cool Racing, festejar o título nesta série de resistência.

Foram duas corridas e dois pódios para o luso, além de um excelente andamento na estreia ao volante do Ligier da sua nova equipa.

“Não foi uma corrida fácil. Tivemos muitas dificuldades com o carro e um erro de estratégia afastou-nos do primeiro lugar”, salientou Manuel Espírito Santo. “Mas estávamos muito focados em dar à equipa o título nos LMP3 e para isso o segundo lugar foi suficiente. Estão todos muito felizes e eu também por ter ajudado a este desfecho”.

Manuel Espírito Santo sai de Abu Dhabi mais ciente do trabalho da equipa e do potencial do carro antes de dar início à temporada do European Le Mans Series que será a sua prioridade em 2024. “Este fim de semana foi muito importante para mim e para a minha adaptação à equipa. Estou desejoso de dar início ao ELMS”, concluiu.

A temporada de 2024 do European Le Mans Series arranca em Barcelona a 14 de abril.