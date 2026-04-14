ALMS /IMSA: Algarve Pro Racing trabalha para correr com Porsche 963

A Algarve Pro Racing (APR) está a explorar ativamente a possibilidade de entrar na classe Hypercar da Asian Le Mans Series com um ou dois Porsche 963, segundo o team principal Stewart Cox. A equipa portuguesa, está interessada em dar o salto para a classe Hypercar depois dos sucessos consecutivos que tem conquistado em diferentes competições em LMP2.

O diretor de LMDh de fábrica da Porsche, Urs Kuratle, confirmou que poderão existir entre dois a quatro Porsche 963 privados na grelha do ALMS, com pelo menos outro participante europeu de LMP2 a trabalhar num programa semelhante. A APR mantém, entretanto, os planos em LMP2, com Cox a confirmar dois carros já acordados para essa categoria, e a prestar serviços de engenharia à equipa Virage. O presidente da ACO, Pierre Fillon, estima entre quatro a seis Hypercars na grelha na estreia da classe.

Cox fixou meados de junho como prazo para a decisão final, e um eventual programa ALMS com Hypercar, que poderá estender-se ao IMSA WeatherTech SportsCar Championship em 2027, nomeadamente às 24 Horas de Daytona, uma vez que o calendário asiático deverá terminar antes do Roar Before the Rolex 24.

Stewart Cox, sobre os requisitos para avançar com o projeto Hypercar:

“Tens de ir para lá com [o grupo certo] e entrar a um nível muito elevado. Não o fazes a menos que tenhas dinheiro suficiente para o fazer funcionar. Precisas do pessoal certo. O maior problema neste momento é conseguir as pessoas que queiram dedicar o enorme esforço e o sacrifício que é necessário para arrancar e competir contra as equipas estabelecidas.”

No que diz respeito a equipas estabelecidas, Cox falou do exemplo da AF Corse com a Ferrari:

“Eles têm tudo. Têm o nome da Ferrari e toda a gente quer pilotar um Ferrari se for um piloto Bronze. Boa sorte para eles. Queres entrar e pelo menos jogar o jogo com eles, por isso tens de ter tudo organizado. Não quero encher o carro de incompetentes e dizer ‘Ah, corremos um Hypercar.’ Quero ir lá e ganhar.”

Sobre a viabilidade financeira e os próximos passos:

“Estamos realmente a trabalhar para ver onde chegamos e se conseguimos fazer funcionar. Não temos um benfeitor rico. Temos de fazer os números funcionar e isso não é fácil.”

Foto: MPSA