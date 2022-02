ALMS, Henrique Chaves: “Yas Marina poderá ser mais favorável ao nosso carro” | AutoSport

Henrique Chaves disputa no próximo fim-de-semana as duas ultimas etapas das Asian Le Mans Series, com palco em Yas Marina, Abu Dhabi, um traçado que também lhe é desconhecido, situação que não o impede de se sentir confiante.

O português protagonizou uma excelente adaptação ao seu novo carro, o Aston Martin Vantage GT3, e equipa, a TF Sport. Para o próximo fim-de-semana Henrique Chaves espera que, com o seu seus colegas de equipa, Jonathan Adam e John Hartshorne, consiga concretizar a competitividade que demonstraram em classificações palpáveis.

O jovem de Torres Vedras, uma vez mais, não conhece o circuito, mas considera que poderá ser um traçado mais favorável. “É a primeira vez que compito neste traçado e vou ter de o conhecer. Penso que, com as suas longas rectas, Yas Marina poderá ser mais favorável ao nosso carro, mas tem também o terceiro sector, mais sinuoso, que exige mais pilotagem e conhecimento da pista. Vamos ver. No Dubai andámos bem, mas tivemos algumas condicionantes que nos impediram alcançar melhores resultados. Vamos ter uma abordagem ao fim-de-semana diferente para ficarmos mais próximos do nosso potencial”, sublinhou Henrique Chaves.

O jovem da TF Sport aponta como objectivo terminar entre os cinco primeiros, ou algo mais, mas reconhece que será necessário que toda a equipa esteja no seu melhor e que aproveite todas as oportunidades estratégicas. “Quando entro numa corrida o meu objectivo é vencer, mas sabemos que a competitividade do plantel é muito elevada, o que torna tudo muito complicado. Vamos explorar diversas opções estratégicas e avaliar qual a melhor para a prova. Teremos de aproveitar todas as possibilidades, como situações de Safety-Car ou Full Course Yellow. Acredito que, se aproveitarmos as oportunidades, poderemos terminar entre os cinco primeiros ou, quem sabe, no pódio”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial da ronda dupla de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series terá o seu início na próxima sexta-feira, com os treinos-livres, seguindo-se no sábado com a qualificação (7h20) e a corrida de quatro horas (10h30). No domingo será realizada a segunda prova, que tem o seu início previsto para as 12h30. Ambas as corridas podem ser seguidas em directo através do canal de Youtube da competição.