ALMS, Henrique Chaves: “vamos ter uma grande luta pela frente” | AutoSport

A temporada 2023 de Henrique Chaves arranca já este fim de semana com as duas primeiras rondas do Asian Le Mans Series, corridas que se realizam no Dubai Autodrome. O piloto luso estará aos comandos de um Aston Martin Vantage GT3 da TF Sport, estrutura que conhece bem do ano passado, e dividirá o carro com Jonny Adam e John Hartshorne.

O jovem de Torres Vedras volta à competição que se realiza no Médio Oriente ao longo de dois fins de semana e quatro provas, visitando o Dubai e Abu Dhabi, na classe GT, que conta com vinte e quatro concorrentes, do ALMS.

O piloto português está ciente das dificuldades que terá de enfrentar, muito embora esteja confiante na equipa que tem por trás. “É um pelotão fortíssimo, com estruturas, carros e pilotos muito competitivos, portanto, sabemos que vamos ter uma grande luta pela frente. Este ano, os pilotos Bronze ganham preponderância, uma vez que passam a ter de fazer hora e meia de prova, assim como a qualificação. Mas estamos seguros de que temos na TF Sport uma equipa que nos permitirá ter um carro competitivo e aproveitar todas as possibilidades estratégicas ao longo das quatro horas de corrida. Portanto, estamos confiantes de que poderemos terminar entre os dez primeiros as duas corridas do fim-de-semana, que será o nosso objetivo”, sublinhou Henrique Chaves.

O luso salientou ser importante aproveitar todas as oportunidades estratégicas que surjam ao longo de ambas as provas de quatro horas. “Num pelotão tão competitivo teremos de estar no máximo das nossas capacidades. O John exibiu uma evolução notável ao longo da temporada passada e estou seguro de que, com a nossa ajuda, poderá continuar a melhorar e isso será determinante para um bom resultado. Para além disso, temos de nos aplicar para termos um carro bem afinado e aproveitar todas as situações de Safety-Car a nosso favor. Creio que, se trabalharmos bem, estaremos mais próximos dos nossos objetivos”, concluiu Henrique Chaves.

Além de Chaves, o contingente luso terá Miguel Cristovão nos LMP3,a competir pela Inter Europol Competition, no Ligier JS P320 – Nissan #53 acompanhado de Kai Askey (Grã-Bretanha) e Wyatt Brichacek (EUA) e na luta pelo título nos LMP2 estará a Algarve Pro Racing com o Oreca 07 – Gibson #25 pilotado por John Falb (EUA), James Allen (Aus) e Kyffin Simpson (EUA).

O primeiro fim de semana começa já na sexta-feira com dois treinos livres, seguindo-se as qualificações e as corridas no sábado.

Lista de inscritos AQUI

Horário

Sexta-feira, 10 de fevereiro

Treino Livre 1 – 10:40

Treino Livre 2 – 13:40

Sábado, 11 de fevereiro

Qualificação – 5:20

Corrida 1 – 11:00

Domingo, 12 de fevereiro

Corrida 2 – 11:00