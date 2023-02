ALMS, Henrique Chaves: “um bom resultado” | AutoSport

A prestação de Henrique Chaves nas 4 Horas de Abu Dhabi do Asian Le Mans Series, foi crítica para o quinto lugar conquistado pelo Aston Martin Vantage AMR GT3 #95 da TF Sports na classe GT.

Depois do seu companheiro de equipa John Hartshorne ter qualificado o Aston Martin no 20º posto da grelha da sua classe, o jovem piloto português realizou o primeiro ‘stint’ e protagonizou uma recuperação fulgurante que o levou a lutar pelo segundo posto quando estavam a apenas cumpridas seis voltas.

Quando terminou o seu turno de condução, entregou o carro ao seu colega de equipa, realizadas que estavam sete voltas da corrida, para aproveitar uma situação de bandeiras amarelas em todo o circuito, mas a sua prestação foi suficiente para colocar a equipa em contenção pelos lugares dos pontos.

Henrique Chaves voltaria aos comandos do Aston Martin recebendo-o na oitava posição e tendo voltado a imprimir um andamento fortíssimo, vendo a bandeira de xadrez no quinto lugar final.

“Foi a corrida possível e há sempre margem para melhorar. O John estava muito mais rápido e consistente na corrida de hoje, assim como melhor com a gestão do tráfego. Foi um bom resultado, conseguimos pontos e isso foi muito importante para toda a equipa, que tem vindo a trabalhar muito bem ao longo desta competição”, afirmou o piloto de Torres Vedras.

Henrique Chaves espera voltar a ajudar a TF Sport na corrida de amanhã, para terminar o Asian Le Mans Series de uma forma positiva. “Hoje, mostrámos que temos andamento para terminar nos pontos e esse é o nosso objectivo para amanhã. Penso que podemos melhorar alguns aspectos e, se o fizermos, estaremos em posição de chegar ainda mais além. Na estratégia para amanhã não definida, mas se for eu a fazer o arranque, vou dar o meu melhor para recuperar o máximo de posições e entregar o carro em bom estado ao John e ao Jonny”, concluiu o português com determinação.

A corrida de quatro horas realizada no domingo terá o seu arranque às 12h00 e poderá ser seguida em directo no canal de YouTube da competição.