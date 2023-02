ALMS, Henrique Chaves: “O Aston Martin deverá ser muito competitivo nesta pista” | AutoSport

Henrique Chaves está confiante de que poderá terminar a temporada das Asian Le Mans Series, que ocorrerá em Abu Dhabi no próximo fim-de-semana, com bons resultados, depois das contrariedades que sofreu no Dubai.



O jovem de Torres Vedras mostrou um ritmo fortíssimo nas provas de abertura da competição, mas um atraso na entrega do carro no Dubai Autodrome, por parte da transportadora responsável, implicou a perda dos testes de quinta-feira, o que atrasou a equipa.



Ainda assim, sem algumas situações de Safety-Car que não favoreceram o trio do Aston Martin Vantage GT3 número noventa e cinco, Henrique Chaves, John Hartshorne e Jonny Adam poderiam ter chegado aos pontos.



Para o próximo fim-de-semana, o piloto português espera que as condições sejam mais favoráveis em Yas Marina e que possa concretizar em resultados o potencial já evidenciado. “No Dubai tivemos muitas contrariedades e isso impediu-nos de terminar nas posições que estavam ao nosso alcance. Antes de mais, para este fim-de-semana, temos o carro connosco, portanto, não vamos perder tempo de pista relativamente aos outros. Acredito que, se os Safety-Cars e as bandeiras amarelas não jogarem contra nós, poderemos estar na luta pelos lugares dos pontos, até porque o Aston Martin deverá ser muito competitivo nesta pista”, sublinhou Henrique Chaves.



As perspectivas para as duas provas de Abu Dhabi são positivas, mas o jovem de Torres Vedras sabe que apenas com trabalho os resultados poderão aparecer. “Penso que temos uma equipa muito competente tecnica e estrategicamente e o carro deverá ser rápido. Para além disso, o John evoluiu bastante ao longo do fim-de-semana passado, estando já num nível muito interessante. Vamos continuar a ajudá-lo a adaptar-se e creio que, se aproveitarmos todas as oportunidades, poderemos estar em situação de terminar as Asian Le Mans Series com bons resultados. Vamos trabalhar e dar o nosso melhor”, concluiu o português com entusiasmo.



O fim-de-semana competitivo da segunda ronda das Asian Le Mans Series tem o seu início na sexta-feira com duas sessões de treinos-livres. No sábado realiza-se a qualificação (6h40 – GMT) e a primeira prova de quatro horas terá o seu início às 11h00, hora de Lisboa. No domingo, a segunda corrida, também de quatro horas, terá o seu arranque às 12h00. Todo o evento pode ser seguido no canal de YouTube da competição.