ALMS, Henrique Chaves: “Não tivemos a sorte do nosso lado, uma vez mais” | AutoSport

Henrique Chaves assinou uma vez mais uma prestação de elevado nível nas 4 Horas do Dubai, a segunda ronda das Asian Le Mans Series, concluindo uma recuperação que o levou até ao décimo quarto posto final.

Após a corrida de ontem, e com mais tempo de pista, John Hartshorne, colega de equipa do português juntamente com Jonny Adam, estava mais à-vontade no traçado do Dubai Autodrome, o que foi visível no seu andamento, concluindo o seu turno de quase uma hora e quarenta minutos no décimo nono posto e, sobretudo, não muito distante dos seus adversários que rodavam à sua frente.

Jonny Adam iniciou de seguida um ‘stint’ de recuperação, subindo a décimo quarto, vendo o seu ritmo sustido por uma situação de bandeiras amarelas em todo o circuito. Seria nesta posição que entregou a Henrique Chaves o Aston Martin Vantage GT3 número noventa e cinco da TF Sport, ficando o português com a responsabilidade de carregar as esperanças da equipa.

O jovem de Torres Vedras prosseguiu a recuperação do seu colega, imprimindo um andamento fortíssimo. Porém, o Safety-Car entraria em pista à frente do carro pilotado pelo português devido a um incidente protagonizado outro concorrente, o que significou a perda de quase uma volta para os adversários que circulavam imediatamente à sua frente.

Com este infortúnio, Henrique Chaves viu-se impedido de recuperar mais posições, recebendo a bandeira de xadrez no décimo quarto posto, apesar de evidenciar um ritmo fortíssimo que o poderia levar aos pontos em circunstâncias normais. “Não tivemos a sorte do nosso lado, uma vez mais… Ficámos com o Safety-Car imediatamente à frente e perdi muito tempo e qualquer possibilidade de recuperar mais posições. O único aspecto positivo que podemos levar desta corrida foi a competitividade do nosso carro e a evolução que o John demonstrou ao longo do fim-de-semana. Em circunstâncias normais terminaríamos entre os dez primeiros”, sublinhou o português.

Depois das duas rondas do Dubai, na próxima semana realizam-se as duas corridas finais das Asian Le Mans Series. Henrique Chaves está seguro de que, sem contrariedades, os resultados poderão aparecer em Abu Dhabi, onde se disputam ambas as provas. “Aqui tivemos longe de ter as melhores condições para evidenciarmos o nosso verdadeiro potencial, devido à chegada atrasada do carro, mas ainda assim fomos competitivos. Estou seguro de que, se estivermos a este nível em Yas Marina, poderemos garantir os resultados que nos escaparam aqui. O John evoluiu muito ao longo destes dias e vamos trabalhar com ele para que possa estar ainda mais seguro e rápido. Estou confiante”, concluiu o português com determinação.