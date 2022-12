ALMS, Henrique Chaves: “Mostrar à equipa o que posso fazer enquanto piloto ‘Gold’ | AutoSport

Henrique Chaves disputará as Asian Le Mans Series de 2023, prosseguindo a sua relação com a TF Sport, equipa com a qual venceu as 24 Horas de Le Mans deste ano.



O português foi um dos pilotos da equipa inglesa ao longo da temporada de 2022, participando no ALMS, ELMS e WEC, tendo no certame global assegurado o terceiro lugar na competição de pilotos GTE Am, com dois triunfos garantidos para o seu currículo, um deles na grande clássica francesa, Le Mans.



A TF Sport voltou a confiar em Henrique Chaves, que fará equipa com Jonny Adam e John Hartshorne aos comandos de um Aston Martin Vantage GT3 nas Asian Le Mans Series. “Foi uma boa notícia! A equipa quis continuar comigo nesta competição com dois pilotos que já conheço bem. O John evoluiu muito ao longo da temporada e penso que estará num nível ainda mais elevado no Médio Oriente. É a minha última participação com a categorização ‘Silver’ e o foco é conquistar bons resultados e mostrar à equipa o que posso fazer enquanto piloto ‘Gold’ de modo a poder continuar a época depois das Asian Le Mans Series”, sublinhou o jovem de Torres Vedras.



A competição asiática tem o seu início em fevereiro e terá quatro corridas. Como tem sido habitual, espera-se uma concorrência forte, mas Henrique Chaves está confiante na obtenção de resultados importantes. “São muitos os pilotos e equipas que iniciam a temporada nas Asian Le Mans Series para preparar a temporada europeia e mundial e sabemos que teremos adversários muito fortes. No entanto, o John está cada vez mais competitivo e o Jonny é muito rápido e consistente. Penso que os três e com a TF Sport poderemos estar na luta pelos lugares do pódio e, quem sabe, se tudo correr bem, conquistar um triunfo, mas vamos ver e trabalhar afincadamente para podermos conquistar bons resultados”, concluiu o português.



As primeiras provas das Asian Le Mans Series serão disputadas no Dubai, a 11 e 12 de Fevereiro, terminado a competição em Abu Dhabi, a 18 e 19 do mesmo mês.