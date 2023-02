ALMS: Henrique Chaves impressionou em Abu Dhabi | AutoSport

Henrique Chaves descreveu o seu turno de condução em que levou o Aston Martin Vantage AMR GT3 da TF Sport ao primeiro posto da classificação das 4 Horas de Abu Dhabi do Asian Le Mans Series (ALMS) na categoria GT como “talvez o melhor ‘stint’ de GT da minha carreira”. O piloto luso voltou a impressionar em Abu Dhabi na última corrida da temporada do ALMS, repetindo a recuperação fulgurante da prova de ontem, mas desta vez foi capaz de levar o carro #95 do último lugar da grelha de partida à liderança apenas com oito voltas completadas.

O jovem piloto português, tal como ontem, foi o responsável por realizar a partida aos comandos GT3 da TF Sport, partindo da décima oitava posição entres os GT. Concluiu a primeira volta no décimo lugar e continuou a galgar posições, chegando aos lugares do pódio quando estavam decorridas cinco voltas. Levou o Aston Martin até aos limites, chegando ao comando da classe quando estavam decorridas oito passagens pela linha de meta, cavando uma diferença de vinte e quatro segundos para os seus perseguidores. A exibição do português prometia um bom resultado, mas no final, com as contingências normais de corrida, o carro que partilhava com John Hartshorne e Jonny Adam terminou no décimo primeiro posto, a menos de um segundo do décimo classificado.

“Foi um início de corrida fantástico, talvez o melhor ‘stint’ de GT da minha carreira. Ganhei muitas posições, ultrapassando pilotos Bronze e profissionais, e depois ainda consegui abrir uma vantagem muito confortável para os nossos perseguidores. No final, não ficámos nos pontos, mas as corridas são assim, e sabemos as condicionantes que temos. Penso que fiz uma boa corrida e saio de Abu Dhabi com o sentimento de dever cumprido”, sublinhou Chaves após a corrida final do ALMS.

Henrique Chaves faz um balanço muito positivo da sua passagem pelo Médio Oriente durante as quatro provas em dois fins de semana da competição organizada pelo Automobile Club de l’Ouest (A.C.O). “Sabia que teríamos uma competição difícil, portanto, não esperávamos resultados fabulosos. Todos nós demos o máximo ao longo de todas as provas e estou convicto de que dei o meu melhor. Agora é pensar no próximo programa e trabalhar para poder continuar a mostrar o meu profissionalismo e mostrar boas performances”, concluiu o jovem de Torres Vedras.