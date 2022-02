ALMS, Henrique Chaves: “foi difícil poder abrir uma vantagem maior” | AutoSport

Henrique Chaves terminou hoje a temporada do Asian Le Mans Series, em Yas Marina, Abu Dhabi, e voltou a evidenciar um andamento forte e consistente.

O português arrancou da segunda posição para a prova de hoje e na segunda volta subiu ao primeiro lugar da sua classe. O jovem piloto de Torres Vedras entregou o Aston Martin a John Hartshorne no comando e com uma vantagem superior a dezasseis segundos para o segundo classificado.

No final da corrida de quatro horas, Henrique Chaves estava conformado com o resultado, mas satisfeito com o seu desempenho. “Foi uma corrida complicada! No início tive de sair de pista para evitar um toque de um protótipo e perdi um lugar. Consegui recuperá-lo, e subir ao comando, mas tive muito tráfego, com os protótipos mais lentos, e foi difícil poder abrir uma vantagem maior para os nossos perseguidores. Ainda assim, consegui entregar o carro uma boa diferença para o segundo classificado, muito embora tenha sofrido muito com os pneus, que não estavam a aguentar o calor e tornava a condução muito difícil. Depois tivemos diversas situações que não nos ajudaram, Safety Car e ‘Full Course Yellow’, e acabámos em décimo primeiro, depois de dois turnos de condução muito bons do Jonny [Adam], que agarrou o carro quase no último lugar. Atendendo às contrariedades, foi um bom resultado”, sublinhou o português.

Henrique Chaves evidenciou um forte andamento ao longo das quatro corridas do Asian Le Mans Series e aponta que esta passagem pelo Médio Oriente foi importante para preparar a temporada das European Le Mans Series. “Ao longo destes eventos pude conhecer a equipa e os meus colegas de equipa, o que me permite chegar mais bem preparado à competição europeia, em que o nível será ainda mais elevado. O carro será ligeiramente diferente, dado que será um GTE e não um GT3, mas fiquei também com uma ideia da filosofia do Aston Martin Vantage e ganhei ritmo. Foi muito positiva a minha passagem pelo Dubai e por Abu Dhabi e agora vamos concentrar-nos no futuro”, concluiu Chaves.

A temporada do European Le Mans Series tem o seu início a 17 de abril com as 4 Horas de Paul Ricard.