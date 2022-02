ALMS, Henrique Chaves: “consegui imprimir um bom ritmo e ganhar posições em pista” | AutoSport

Henrique Chaves assinou hoje uma estreia positiva no Asian Le Mans Series, tendo conquistado o nono lugar na primeira ronda da temporada, as 4 Horas do Dubai.

Tem sido um fim de semana de estreia em tudo, já que piloto português não conhecia a sua nova equipa, a TF Sport, o carro, o Aston Martin Vantage GT3, o circuito, o Dubai Autodrome, e os seus colegas de equipa, Jonathan Adam e John Hartshorne, o que o obriga a um esforço redobrado.

A qualificação foi realizada por Jonathan Adam, piloto oficial da Aston Martin, tendo o experiente escocês conseguido o décimo primeiro lugar entre os GT para a corrida de hoje e a pole-position para a prova de amanhã, o que abria boas perspectivas para o trio do carro número noventa e cinco.

John Hartshorne ficou com o primeiro turno de condução e, nas primeiras voltas, caiu para décimo sexto, entregando o carro a Henrique Chaves no décimo oitavo posto.

O piloto de Torres Vedras encetou então uma perseguição notável e, com um bom ritmo, sobretudo para quem nunca tinha competido com o Aston Martin, subiu ao décimo lugar, assinando pelo caminho aquela que era até então a segunda melhor volta da corrida entre os concorrentes de GT.

Jonathan Adam realizou o último “stint”, mas a necessidade de realizar uma paragem nas boxes extra acabou por o atirar para décimo primeiro, apesar do bom andamento revelado.

Após o final, diversos concorrentes foram penalizados com o tempo correspondente a uma passagem pela via das boxes, dado terem ultrapassado o tempo máximo para cada turno de condução, o que promoveu o piloto luso e os seus colegas de equipa ao nono lugar final.

No final da prova Henrique Chaves estava agradado com a sua prestação e adaptação a todo um novo ambiente. “Estou satisfeito com a minha primeira corrida ao volante do Aston Martin Vantage e no Dubai. Temos ainda de tentar melhorar o carro, que está subvirador, tendo também começado a fugir de traseira quando os pneus ficaram menos frescos, mas consegui imprimir um bom ritmo e ganhar posições em pista. Foi muito positivo”, apontou o português.

Com o Aston Martin #95 a arrancar da melhor posição entre os carros da categoria GT na corrida de amanhã, Henrique Chaves está ainda mais motivado e confiante na obtenção de um bom resultado. “Amanhã temos o ‘warm-up’ de quinze minutos e vamos tentar melhorar o carro, muito embora seja muito pouco tempo. Porém, vamos arrancar da pole position e isso vai permitir-nos ter acesso a outro tipo de classificação. Vamos trabalhar para conquistar um bom resultado, mas como vimos hoje, o ritmo é muito forte, e teremos de dar o máximo”, concluiu o jovem de Torres Vedras.A prova de amanhã, que terá também a duração de quatro horas, tem o seu início previsto para as 13:30h, podendo ser seguida em directo através do canal de Youtube da competição.