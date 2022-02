ALMS, Henrique Chaves: “consegui arrancar bem e imprimir um bom andamento” | AutoSport

Henrique Chaves esteve em evidência na terceira corrida do Asian Le Mans Series, que se realizou este sábado no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, terminando no sexto posto entre os GT, 13º classificado da geral.

Jonathan Adam, colega de equipa de Chaves no Aston Martin Vantage AMR GT3 #95 da TF Sport, conquistou a pole position para a corrida de hoje e o segundo posto na grelha de partida para a prova de amanhã, a última ronda da competição.

Henrique Chaves deu seguimento ao trabalho do seu companheiro de equipa e ao longo do seu turno de condução manteve a vantagem da pole position. Quando entregou o carro ao John Hartshorne, liderava com mais de vinte segundos para os seus perseguidores, o que evidenciava o ritmo de Chaves durante o tempo que esteve ao comandos do Aston Martin. No entanto, durante a segunda hora o carro inglês acabaria por se atrasar, caindo para fora dos dez primeiros.

Jonathan Adam ainda realizou um último turno ao ataque, mas ao tentar fazer o “undercut” na sua última paragem, saiu no tráfego, não podendo aproveitar as borrachas frescas para ganhar lugares. No final não conseguiu regressar ao pódio, resultado que parecia ao alcance do Aston Martin #95, vendo a bandeira de xadrez no sexto lugar.

No final o jovem português estava satisfeito com a sua prestação e com o resultado. “Tenho de analisar melhor o meu ‘stint’, mas consegui arrancar bem e imprimir um bom andamento, no geral estou satisfeito. Depois tentámos jogar estrategicamente no turno do Jonny (Adam), mas a sorte não esteve do nosso lado. Penso que foi um bom resultado, terminámos entre os dez primeiros e conquistámos pontos, o que é muito positivo, dado que tivemos algumas dificuldades com a gestão dos pneus”, apontou Henrique Chaves.

Para a corrida de amanhã o trio arranca do segundo posto da grelha de partida, o que deixa o piloto de Torres Vedras otimista na obtenção de um resultado que já mostrou estar ao alcance dos pilotos da TF Sport. “Amanhã voltamos a arrancar de uma boa posição da grelha de partida, o que nos permite pensar numa boa classificação. A corrida começa um pouco mais tarde, mas aparentemente temperatura vai estar bem mais alta. Vai ser novamente complicado para nós, mas temos de encontrar soluções. Vamos dar o nosso melhor e, se tivermos alguma sorte e estivermos bem estrategicamente, poderemos voltar a conquistar um bom resultado”, concluiu Chaves.

A prova de amanhã terá o seu início às 12h30.