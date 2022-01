ALMS: Guilherme Oliveira volta ao endurance | AutoSport

O jovem piloto Guilherme Oliveira, que se estreou no endurance em Portimão no ELMS, aos comandos de um LMP3 parece ter gostado das sensações da resistência e vai voltar a competir em provas de longa duração, desta feita no ALMS.

Oliveira irá fazer o campeonato Asiático de resistência num LMP3 da Inter Europol Competition. O jovem luso fará equipa com Nico Pino e James Dayson aos comandos do Ligier JS P320 – Nissan da equipa polaca. Oliveira tem pela frente quatro corridas (de quatro horas), onde poderá voltar a mostrar o seu valor. Na primeira experiência que teve em LMP3 Oliveira mostrou bons apontamentos e apesar da inexperiência foi rápido e muito regular. Pode ser uma mudança de rumo para o jovem que no ano passado competiu nos monolugares na F4 espanhola tendo conseguido um pódio na sua época de estreia nos monolugares.

Após o sucesso de 2021 do Asian Le Mans Series, a série regressará aos EAU para a época de 2022. Será novamente disputada num intenso período de duas semanas, com as quatro corridas a realizarem-se entre os dias 11 e 20 de Fevereiro. Haverá duas corridas, cada uma com quatro horas de duração, no Autódromo do Dubai e no Circuito Yas Marina, com uma mistura de corridas nocturnas e diurnas. A lista provisória conta com 39 inscritos (14 protótipos -4 LMP2, 10 LMP3 e 25 GT3)

Calendário

Corrida 1 – sexta-feira 11 de Fevereiro de 2022, Autódromo do Dubai

Corrida 2 – sábado 12 de Fevereiro de 2022, Dubai Autodrome

Corrida 3 – Sábado 19 de Fevereiro de 2022, Circuito Yas Marina

Corrida 4 – Domingo 20 de Fevereiro de 2022, Circuito Yas Marina