ALMS: G-Drive volta a vencer no Dubai

A G-Drive Racing, assistida pela Algarve Pro Racing, venceu pela segunda vez consecutiva, com uma dobradinha desta vez. O carro # 26 de Yifei Ye, Rene Binder e Ferdinand Habsburg venceu com quase um minuto de vantagem, apesar de ter sido atribuída uma penalização por violação dos limites da pista no início da corrida.

O #25 da G-Drive terminou em segundo lugar, faltando o ritmo na parte do meio da corrida. O #25 (John Falb-Franco Colapinto-Rui Andrade), com o luso- angolano Rui Andrade beneficiou de uma boa estratégia nas boxes levando a melhor sobre o #5 da Phoenix ( Matthias K aiser-Simon Trummer- Nicki Thiim) que terminou em terceiro lugar, repetindo o pódio de ontem.

Em LMP3 nova vitória do #23 da United (Manuel Maldonado-Rory Penttinen-Wayne Boyd) e em GT foi o #40 da GPX racing (Julien Andlauer-Axcil Jefferies- Alain Ferté) a levar a melhor.

