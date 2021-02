ALMS: G-Drive (assistida pela Algarve Pro Racing) vence primeira prova

O #26 da G-Drive Racing com Ferdinand Habsburg Yifei Ye e Rene Binder conquistou de forma clara a vitória na ronda inaugural do Asian Le Mans Series, no Dubai.

Os pilotos do Aurus 01 Gibson, apresentaram um desempenho impecável no protótipo preparado pela Algarve Pro Racing.

O #26 viu a bandeira de xadrez quase dois minutos à frente do #28 da JOTA (Sean Gelael – Stoffel Vandoorne) sendo o pódio completado pelo #5 da Phoenix Racing (Matthias Kaiser – Simon Trummer – Nicki Thiim).

Os primeiros classificados na classe LMP3 foram os pilotos do Ligier #23 da United Autosports (Manuel Maldonado-Rory Penttinen-Wayne Boyd) e nos GT foi o #99 da Precote Herbeth Motorsport (Ralf Bohn-Alfred Renauer-Robert Renauer) a vencer a sua classe.