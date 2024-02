ALMS, Filipe Albuquerque: “sobrevivemos toda a corrida para chegar ao final” | AutoSport

Filipe Albuquerque voltou a estar ao volante do Oreca #99 da 99 Racing para a sua segunda corrida no Asian Le Mans Series, alcançando a equipa o 11º lugar no final da ronda final da temporada em Abu Dhabi.

Apesar de terem alcançado a pole position, a tripulação do #99, composta por Filipe Albuquerque, Louis Deletraz e Al Harty Ahmad tiveram de se contentar com a 11ª posição final na última corrida do Asian Le Mans Series, devido a problemas de caixa de velocidades, que acabaram por não permitir ao trio lutar pelo título desta série, tendo sido a CrowdStrike by APR, operada pela equipa lusa Algarve Pro Racing, a fazê-lo.

O acidente na primeira corrida em Abu Dhabi, no sábado, deixou o Oreca muito mal tratado, precisando a equipa de recuperar carro a tempo de alinhar na corrida, mas não foi suficiente para que conseguissem o tão desejado título.

“Quando percebemos, logo no início, que estávamos com problemas na caixa de velocidades, percebemos que seria uma missão inglória. No fundo sobrevivemos toda a corrida para chegar ao final. Tentei ajudar com o que estava ao meu alcance, mas hoje não dependeu de nós. Não tinha de acontecer”, disse Filipe Albuquerque, que foi chamado para competir nas duas últimas provas da temporada em substituição de Nikita Mazepin.

Depois da primeira aventura no Asian Le Mans Series, Filipe Albuquerque vai regressar ao IMSA para a segunda jornada do ano, dentro de um mês em Sebring.