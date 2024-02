ALMS: Filipe Albuquerque sem sorte na sua estreia | AutoSport

A estreia de Filipe Albuquerque no Asian Le Mans Series prometia ser auspiciosa. O piloto português e os seus colegas de equipa, Louis Deletraz e Al Harty Ahmad, dominaram consistentemente as sessões de treinos livres, culminando na conquista da pole position. Apesar das expectativas de uma corrida disputada, as quatro horas de prova revelaram-se extremamente desafiadoras. Um pião, um ‘drive-through’ e um toque acabou com a corrida do trio da 99 Racing.

Filipe nem tinha palavras para descrever como num espaço tão curto de tempo, tudo pode acontecer de negativo: “A ‘pole position’ veio confirmar o excelente andamento. Estávamos muito contentes e otimistas. Mas depois logo no início o pião veio baralhar as coisas. Caímos para último. Estávamos a encetar uma excelente recuperação, ainda com hipótese de chegar aos lugares do pódio quando fomos penalizados com um ‘drive-through’ pela entrada em pista agressiva depois do pião. Para finalizar, batemos forte e fomos forçados a abandonar. Isto aconteceu tudo no espaço de uma hora e eu nem tive oportunidade de correr. Foi uma hora em que vimos todo o trabalho feito até então deitado por terra”, explicou.

Se hoje não foi um dia feliz, amanhã poderá ser: “Amanhã há toda uma nova jornada. Temos a pole para a corrida, por isso se a equipa conseguir arranjar o carro vamos entrar em pista para a desforra. Estamos em segundo nas contas do Campeonato e amanhã é o desafio final. Nada está perdido”, rematou o piloto de Coimbra.

Amanhã pelas 12h mais uma vez no Youtube ou FB do Asian Le Mans Series a corrida terá transmissão em direto.