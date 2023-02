ALMS, Dubai: Inter Europol Competition vence segunda corrida no Dubai | AutoSport

O Oreca #43 da Inter Europol Competition (Nolan Siegel/Christian Bogle/Charles Crews) levou de vencida a segunda prova da temporada do Asian Le Mans Series (ALMS) no Autódromo do Dubai. A tripulação da Inter Europol Competition começou mal a segunda corrida do fim de semana e da temporada com um pião, mas graças ao último turno de Siegel quando alcançou a liderança a 25 minutos do final da prova de quatro horas, vencendo com 17.945s de vantagem sobre o Oreca #3 da DKR Engineering (Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Ayhancan Guven). Siegel ultrapassou Eastwood na penúltima curva para assumir a liderança da corrida, e depois de ter parado para abastecer, Siegel afastou-se do resto do pelotão triunfando.

O carro #24 da Nielsen Racing (Rodrigo Sales/Ben Hanley/Mathias Beche) terminou no último lugar do pódio, com o #25 da Algarve Pro Racing, que venceu a primeira corrida, no quarto lugar depois de terem estado na luta pela liderança a meio da prova. O #37 da Cool Racing (Alexandre Coigny/Malthe Jakobsen/Nicolas Lapierre) fechou o top 5 na classe rainha dos LMP2, enquanto o piloto português Gonçalo Gomes, que continuou na tripulação do #98 da 99 Racing terminou no sexto posto da classificação, juntamente com os companheiros de equipa Nikita Mazepin e Neel Jani.

Em LMP3 o triunfo foi do Duqueine #5 da DKR Engineering (Tom Van Rompuy/Valentino Catalano), enquanto Miguel Cristóvão terminou no 12º posto da classe, aos comandos do Ligier #53 da Inter Europol Competition.

Nicky Catsburg, Chandler Hull e Thomas Merrill venceram de novo a prova do ALMS na classe GT com o BMW M4 GT3 #34 da Walkenhorst Motorsport. Nesta classe, Henrique Chaves foi 14º classificado no Aston Martin Vantage AMR GT3 #95 da TF Sport.

POS EQUIPA PILOTOS CARRO # CLASSE TEMPO/DIF. 1 Inter Europol Competition Nolan SIEGEL/Christian BOGLE/Charles CREWS Oreca 07 – Gibson 43 LMP2 4:03’13.787 2 DKR Engineering Salih YOLUC/Charlie EASTWOOD/Ayhancan GUVEN Oreca 07 – Gibson 3 LMP2 17.945 3 Nielsen Racing Rodrigo SALES/Ben HANLEY/Mathias BECHE Oreca 07 – Gibson 24 LMP2 19.900 4 Algarve Pro Racing John FALB/James ALLEN/Kyffin SIMPSON Oreca 07 – Gibson 25 LMP2 25.975 5 COOL Racing Alexandre COIGNY/Malthe JAKOBSEN/Nicolas LAPIERRE Oreca 07 – Gibson 37 LMP2 26.353 6 99 Racing Gonçalo GOMES/Neel JANI/Nikita MAZEPIN Oreca 07 – Gibson 98 LMP2 38.887 7 United Autosports Philip HANSON/Paul DI RESTA/James MCGUIRE Oreca 07 – Gibson 22 LMP2 1 volta 8 United Autosports Yasser SHAHIN/Garnet PATTERSON/Oliver JARVIS Oreca 07 – Gibson 23 LMP2 1 volta 9 ARC Bratislava Miro KONOPKA/Nicolas PINO/Lazlo TOTH Oreca 07 – Gibson 44 LMP2 2 voltas 10 DKR Engineering Tom VAN ROMPUY/Valentino CATALANO/ Duqueine M30 – D08 – Nissan 5 LMP3 3 voltas

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Inter Europol Competition