ALMS, Dubai: COOL Racing no topo da tabela de tempos nos treinos livres | AutoSport

A COOL Racing liderou ambas as sessões de treino das rondas inaugurais da temporada do Asian Le Mans Series. O Oreca #37 (Alexandre Coigny/Malthe Jakobsen/Nicolas Lapierre) foi o mais rápido nos treinos que antecedem a sessão de qualificação que vai organizar a grelha de partida para as duas corridas de 4 Horas no Dubai e que se realizam sábado e domingo. Aos comandos do carro da COOL Racing esteve Malthe Jakobsen, que deu sequência à sua volta rápida no Treino Livre 1 (1:48.013s) e registou o crono de 1:48.232s no Treino Livre 2, terminando com uma margem confortável sobre os adversários. O Oreca #98 da 99 Racing (Felix Porteiro/Neel Jani/Nikita Mazepin) também terminou ambos os treinos com o segundo tempos mais rápido, atrás de Jakobsen.

Em LMP3, a COOL Racing voltou a destacar-se depois do Ligier #17 (Cedric Oltramare/Adrien Chila/Marcos Siebert) ter sido o carro mais rápido no primeiro treino (1:54.380s), enquanto o Duqueine #5 da DKR Engineering (Tom Van Rompuy/Valentino Catalano) terminou no topo da tabela de tempos no segundo treino (1:54.677s).

Raffaele Marciello pilotou o Mercedes-AMG GT3 #10 da GetSpeed (Raffaele Marciello/Fabian Schiller/Florian Scholze), tendo sido o piloto mais rápido em ambos os treinos na classe GT. O piloto italiano registou a sua volta mais rápida no treino 1 em 1:57.277s e foi um pouco mais lento no segundo treino (1:58.105s), mas o suficiente para liderar a tabela de tempos.

