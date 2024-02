ALMS: CrowdStrike Racing by APR garante título em LMP2 e COOL Racing de Espírito Santo em LMP3 | AutoSport

A Algarve Pro Racing carimbou mais um título coletivo, alcançando com o Oreca #4 que opera para a CrowdStrike Racing a vitória na temporada 2023/2024 do Asian Le Mans Series (ALMS), ao mesmo tempo que triunfou na última corrida desta competição com o Oreca #25 que inscreveu em nome próprio e foi pilotado por Chris McMurry, Freddie Tomlinson e Toby Sowery.

A última corrida da temporada não começou da melhor forma para o Oreca #4 da Crowdstrike Racing by APR, pilotado por George Kurtz, Colin Braun e Malthe Jakobsen, que estava na contenda do título do ALMS com o #99 da 99 Racing, conduzido no último fim de semana da série em Abu Dhabi por Al Harty Ahmad, Louis Deletraz e Filipe Albuquerque. Logo na curva, após o início da corrida, o carro da Crowdstrike sofreu um toque, que deu início a um acidente que envolveu vários concorrentes, ficando no fundo do pelotão.

Foi necessário a entrada do Safety Car, o que agrupou todo o pelotão e o #99, que tinha alcançado a pole position, teve de cumprir uma penalização pelo incidente na corrida de sábado. Na sequência do incidente de Ahmad Al Harthy na primeira corrida em Abu Dhabi, o Oreca #99 foi reconstruido, mas o carro que Filipe Albuquerque pilotou, teve dificuldades em recuperar a competitividade e acabou por terminar em 11º lugar na prova final de temporada.

Por seu turno, o #4 saiu ileso do incidente na volta inicial e o carro começou a progredir na ordem assim que Braun assumiu o comando após um período de bandeiras vermelhas longo, que resultou do acidente entre o Oreca #55 da Proton Competition conduzido por Paul-Loup Chatin e o Porsche 911 GT3 R #8 da EBM conduzido por Setiawan Santoso. Braun conseguiu regressar aos cinco primeiros antes de passar o carro a Jakobsen, que parecia poder terminar em quarto lugar. No entanto, teve de fazer uma paragem rápida nas boxes para abastecer a duas voltas do fim da corrida, o que fez com que caísse para sétimo, posição suficiente para garantir o título por sete pontos, especialmente porque a 99 Racing não conseguiu pontuar na corrida.

O carro #25 da Algarve Pro Racing conseguiu ganhar uma vantagem significativa sobre o pelotão por estar nas boxes quando a corrida foi interrompida com bandeira vermelha.

Quando a corrida recomeçou, Freddie Tomlinson estava na liderança do pelotão sem precisar de parar para reabastecer, ganhando vantagem quando vários concorrentes diretos optaram por ir às boxes imediatamente após o reinício para substituir os pilotos. Passou a ter 75 segundos de diferença para a concorrência, precisando de gerir esta vantagem até ao final da prova.

Em LMP3, Manuel Espírito Santo, que partilhou os comandos do #17 da COOL Racing com James Winslow e Alexander Bukhantsov, voltou a subir ao pódio no final da corrida, terminando em segundo, enquanto a sua equipa alcançou o título da categoria por 3 pontos.

O Ligier #26 da Bretton Racing (Dan Skocdopole/Julien Gerbi/Mihnea Stefan) venceu a corrida.

Em GT, Alex Malykhin, Klaus Bachler e Joel Sturm deram à Pure Rxcing o título do ALMS.

Foto: Asian Le Mans Series