ALMS: CrowdStrike Racing by APR conquista o título
A CrowdStrike Racing by APR garantiu o título LMP2 do Asian Le Mans Series na ronda decisiva das 4 Horas de Abu Dhabi, assegurando também um convite automático para as 24 Horas de Le Mans como campeã da classe.
A equipa chegou a Yas Marina depois de uma campanha forte, com vitórias nas duas corridas de Dubai e novo triunfo na prova de sábado em Abu Dhabi, em que George Kurtz, Malthe Jakobsen e Louis Delétraz conquistaram a terceira vitória da temporada e consolidaram uma vantagem confortável face à Cetilar Racing, que enfrentou problemas decisivos na luta pelo título.
No domingo, a segunda corrida das 4 Horas de Abu Dhabi foi marcada por um forte acidente entre o Oreca LMP2 #25 da APR e o Ferrari GT3 #15 da Kessel Racing, que motivou bandeira vermelha e uma interrupção prolongada, com a organização a confirmar que ambos os pilotos saíram dos carros pelos próprios meios e foram encaminhados ao centro médico para observação.
A prova foi retomada mais tarde e a CrowdStrike Racing by APR selou matematicamente o campeonato com o oitavo lugar em LMP2, enquanto a vitória absoluta coube à DKR Engineering, que terminou à frente da Inter Europol Competition e da High Class Racing numa corrida influenciada pela bandeira vermelha, períodos de Virtual Safety Car, penalizações e diferentes estratégias de combustível.
Em LMP3, o título da temporada foi conquistado pela CLX Motorsport, ao passo que a vitória na derradeira corrida ficou para a 23 Events Racing; na categoria GT, a Kessel Racing assegurou o campeonato, enquanto a Écurie Écosse Blackthorn venceu a última prova com o Aston Martin, após recuperar de um incidente inicial que incluiu um furo.
🚩RED FLAG – HUGE IMPACT between #25 @APRacingTeam and #15 @kessel_ch
Both drivers got out of the car unaided and have been to the medical centre for checks.
The race will restart at 18:20 and will not be extended.#AsianLeMans #4HAbuDhabi pic.twitter.com/Yi4lgEiVoy
— Asian Le Mans Series (@AsianLeMans) February 8, 2026
TOP TEN for our LMP2 Class of 2025/2026 Championship Standings 👏#AsianLeMans pic.twitter.com/Xo3cliI7gL
— Asian Le Mans Series (@AsianLeMans) February 8, 2026
TOP TEN for our LMP3 Class of 2025/2026 Championship Standings 👏#AsianLeMans pic.twitter.com/AuO6y5wH2S
— Asian Le Mans Series (@AsianLeMans) February 8, 2026
TOP TEN for our GT Class of 2025/2026 Championship Standings 👏#AsianLeMans pic.twitter.com/G44YaR2okn
— Asian Le Mans Series (@AsianLeMans) February 8, 2026
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI