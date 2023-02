ALMS: Cool Racing vence primeira corrida do fim de semana | AutoSport

Decorre em Abu Dhabi a segunda e última jornada dupla do Asian Le Mans Series. Depois de duas corridas no Dubai, a caravana do ALMS foi até ao traçado de Yas Marina para mais duas corridas de 4 horas, as últimas da época nesta competição.

Na qualificação, Ahmad Al Harthy colocou o Oreca #98 da 99Racing (N. Jani / N. Mazepin / A. Al Harthy) na pole position para ambas as corridas deste fim-de-semana. O piloto que ocupou o lugar que foi de Gonçalo Gomes no fim de semana passado mostrou bom ritmo e fez o primeiro e segundo melhor tempo. Al Harthy deixou o segundo classificado, Salih Yoluc, da DKR Engineering (S. Yoluc / C. Eastwood / A. Guven) a mais de um segundo de distância. O carro #25 da Algarve Pro Racing (J. Falb / J. Allen / K. Simpson), que liderava o campeonato à entrada para o fim de semana, ficou com o quinto tempo.

Em LMP3, a pole position para ambas as corridas e foi para Torsten Kratz da WTM by Rinaldi Racing no Duqueine M30 – D08 – Nissan. Miguel Cristóvão, no #53 da Inter Europol Competition (K. Askey / W. Brichacek / M. Cristóvão), ficou com o 11º tempo.

Liam Talbot garantiu a pole position da HubAuto Racing (L. Talbot / J. Gounon / O. Millroy) para ambas as corridas deste fim-de-semana na categoria GT enquanto Henrique Chaves viu o seu #95 ( J. Hartshorne / H. Chaves / J. Adam) ficar em 20º lugar.

Na corrida, a vitória sorriu ao #37 da Cool Racing (A. Coigny / M. Jakobsen). Uma corrida atribulada, marcada pelo violento acidente do Ferrari #60 da Formula Racing, que motivou a reparação das barreiras. Malthe Jakobsen levou o #37 à vitória e continua a mostrar que é um dos maiores jovens talentos do endurance mundial. Depois de se destacar nos LMP3, deu este ano o salto para os LMP2 e conseguiu hoje a primeira vitória na categoria… provavelmente a primeira de muitas. A corrida chegou à sua reta final com três candidatas à vitória:O #37, o #22 da United Autosports (P. Hanson / P. Di Resta / J. Mcguire ) e o #25 da Algarve Pro Racing. Infelizmente, um erro nos momentos finais do jovem Kyffin Simpson (que mostrou potencial nas primeiras duas corridas) atirou o #25 para fora de pista e assim ficou de fora da luta pelo pódio. O #22 não teve argumentos para se chegar ao #37, que alcançou assim a vitória. Nicolas Lapierre não correu pela tripulação vencedora para dar mais tempo de pista a Jakobsen.

Nos LMP3, a Nielsen levou a vitória na classe LMP3, com Tony Wells e Matt Bell a assegurarem a liderança da corrida durante a última ronda de paragens. Miguel Cristóvão ficou na nona posição no #53.

Em GT a Haupt Racing Team conseguiu uma vitória dominante na classe GT, com Al Faisal Al Zubair, Luca Stolz e Martin Konrad no Mercedes-AMG GT3 Evo #7, com Henrique Chaves a conseguir uma excelente recuperação até ao sexto posto.

Amanhã teremos mais uma corrida, agendada para as 11:30

Foto: Jules Beaumont