ALMS: Competição arranca este fim de semana, com representação lusa (horários) | AutoSport

O ALMS começa já este fim de semana com as 4h de do Dubai no Autódromo do Dubai. A competição de inverno de resistência dá assim o pontapé de saída para a época 2023, com quatro corridas, duas no Dubai e duas em Abu Dhabi. A representação lusa está assegurada por dois pilotos e uma equipa.

Com 48 inscritos divididos por três categorias, o Asian Le Mans Series arranca no próximo fim de semana com as 4h do Dubai, primeira prova do ano. O contingente luso terá Miguel Cristovão nos LMP3,a competir pela Inter Europol Competition, no Ligier JS P320 – Nissan #53 acompanhado de Kai Askey (Grã-Bretanha) e Wyatt Brichacek (EUA). Henrique Chaves regressa a esta competição representando novamente as cores da TF SPORT no Aston Martin Vantage AMR GT3 #95 com a companhia de John Hartshorne (Grã-Bretanha) e Jonathan Adam (Grã-Bretanha). Em luta pelo título nos LMP2 estará a Algarve Pro Racing com o Oreca 07 – Gibson #25 pilotado por John Falb (EUA), James Allen (Aus) e Kyffin Simpson (EUA).

Nos LMP2, contamos com nomes de peso como Salih Yoluc e Charlie Eastwood no Oreca da DKR, assim como Phil Hanson e Paul Di Resta no #22 da United Autosports, como também Ben Hanley e Mathias Beche no #24 Nielsen Racing. Destaque também para Mathe Jakobsen e Nicolas Lapierre no #37 da Cool Racing, além de Neel Jani e Nikita Mazepin no #98 da 99 Racing. Também nos GT temos nomes conhecidos como Luca Stolz, Raffaele Marciello, Matteo Cairoli, Miguel Molina, Nicky Catsburg, Mikkel Jensen, Jules Gounon, Felipe Fraga, entre outros.

O primeiro fim de semana começa já na sexta-feira com dois treinos livres, seguindo-se as qualificações e as corridas no sábado.

Lista de inscritos AQUI

Horário

Sexta-feira, 10 de fevereiro

Treino Livre 1 – 10:40

Treino Livre 2 – 13:40

Sábado, 11 de fevereiro

Qualificação – 5:20

Corrida 1 – 11:00

Domingo, 12 de fevereiro

Corrida 2 – 11:00