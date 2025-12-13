ALMS: Cetilar Racing vence, Algarve Pro Racing em destaque
A Cetilar Racing regressou às competições LMP2 com uma vitória na corrida de abertura da Asian Le Mans Series, disputada em Sepang, apesar de ter cumprido uma penalização de cinco segundos num evento marcado por múltiplas intervenções do safety car e condições meteorológicas instáveis.
O Oreca 07 Gibson n.º 47, partilhado por Roberto Lacorte, Charlie Milesi e Antonio Fuoco, venceu a prova de quatro horas com uma vantagem de 2,730 segundos sobre o Oreca n.º 25 da Algarve Pro Racing. A corrida foi condicionada por quatro períodos de safety car e por um curto episódio de chuva, que influenciou estratégias e posições ao longo do pelotão.
No final, gerou-se confusão quanto ao vencedor, uma vez que o carro n.º 25, conduzido por Tom Dillmann, Enzo Trulli e Michael Jensen, chegou a ser anunciado como vencedor, com Dillmann a dirigir-se inclusivamente ao local reservado aos vencedores no parque fechado. A situação resultou de um erro da direção de corrida na aplicação de uma penalização de cinco segundos ao carro da Cetilar Racing por infração em regime de full course yellow. A equipa cumpriu a penalização na última paragem, mas o erro foi inicialmente reaplicado no final da prova, sendo posteriormente corrigido.
Antonio Fuoco liderou após o último recomeço, a 42 minutos do fim, e conseguiu construir a margem necessária para assegurar a vitória. Atrás, Malthe Jakobsen perdeu posições devido a uma paragem antecipada, permitindo a Dillmann terminar em terceiro no Oreca n.º 4 da CrowdStrike Racing by APR. A Nielsen Racing foi quarta, seguida do United Autosports n.º 5.
A corrida ficou ainda marcada por vários incidentes, incluindo despistes, contactos entre carros GT e LMP3 e estratégias falhadas em pista molhada a secar, que penalizaram equipas como a Inter Europol Competition e a United Autosports n.º 6.
Na classe LMP3, a vitória decidiu-se na última volta, com o Ligier n.º 13 da Inter Europol a triunfar por apenas 0,218 segundos. Henry Cubides Olarte resistiu à forte pressão final de Callum Voisin, garantindo o triunfo após uma recuperação tardia do carro da High Class Racing.
Na categoria GT, a Manthey conquistou uma vitória estratégica com o Porsche 911 GT3 R n.º 10, beneficiando de uma paragem antecipada após o último recomeço. Loek Hartog ultrapassou Fabian Schiller na última curva da última volta, assegurando o triunfo por 1,072 segundos sobre o Mercedes-AMG da GetSpeed, num final altamente disputado.
Para Bernardo Sousa, a primeira aventura no mundo dos protótipos no ALMS terminou com um 15º posto e muitas lições aprendidas.
