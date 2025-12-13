ALMS, Bernardo Sousa: “Recebi a chamada na quarta à meia-noite, tinha de estar quinta aqui às oito da manhã”

Bernardo Sousa vai viver este fim de semana um novo capítulo da sua carreira ao alinhar na primeira jornada da Asian Le Mans Series, em Sepang, naquela que será a sua estreia absoluta na categoria LMP2. O piloto português chega ao campeonato de forma inesperada, depois de uma chamada de última hora, mas mostra-se motivado e focado em corresponder à confiança da equipa.

A oportunidade surgiu de forma tão repentina quanto intensa. “Foi uma chamada de última hora. Precisavam de um piloto bronze para a equipa no protótipo e eu vim substituir”, explicou. O convite chegou praticamente em cima da hora: “Recebi a chamada na quarta-feira à meia-noite, em Portugal, e tinha de estar quinta-feira aqui às oito da manhã. Foi quase um filme de terror para conseguir chegar”.

Com poucas opções de voo disponíveis, a viagem acabou por ser uma verdadeira corrida contra o tempo. Ainda assim, o piloto já teve oportunidade de se adaptar ao carro e à nova realidade competitiva. A adaptação a um LMP2 está a ser um desafio exigente, sobretudo para um piloto habituado a outras categorias. “Este tipo de carros, com muito apoio aerodinâmico, exige experiência. É preciso estar muito bem sentado, com um banco feito à medida. Mas é extremamente interessante e estou a adorar a experiência”, confessou.

No que toca aos objetivos, Bernardo Sousa é claro e realista. “Estou aqui para fazer o melhor possível, como é óbvio, sempre com vontade de melhorar e aprender”, sublinhou, reconhecendo as diferenças face aos GT3. “Isto não é um GT3, é outro campeonato. O nível destes carros é bastante superior”.

A principal dificuldade tem sido compreender e explorar corretamente a aerodinâmica. “Perceber como funciona o downforce é algo a que não estou habituado de todo. Sempre guiei carros com asa, mas isto é outra história. Esse é, de facto, o maior desafio”, admitiu.

Apesar disso, o piloto português encara o processo de forma gradual. “Passo a passo vamos melhorando”, disse, reforçando que a prioridade é cumprir os objetivos definidos pela equipa. “Como estou aqui em substituição, é fundamental que não comprometa de forma alguma o trabalho da equipa que vai fazer o campeonato completo”.

Com os pés bem assentes na terra, Bernardo Sousa conclui: “Quero fazer o melhor possível. Ainda não sei exatamente onde me vou posicionar, mas o mais importante é não comprometer o resultado geral da equipa”.

A estreia em Sepang marca assim um momento especial para o piloto português, que enfrenta um novo desafio numa das categorias mais competitivas do endurance internacional.