ALMS: Bernardo Sousa faz a sua estreia em LMP2

Bernardo Sousa fará a sua estreia na classe LMP2 este fim de semana, na abertura da Asian Le Mans Series em Sepang, ao serviço da Proton Competition. O piloto português, que competiu este ano no WEC com a equipa alemã, junta-se ao Oreca 07 Gibson n.º 22 para uma jornada inaugural em formato de dupla corrida.

Sousa substituirá Stefan Aust, inicialmente inscrito para as 4H de Sepang mas obrigado a desistir devido às lesões sofridas num acidente na última prova da Michelin Le Mans Cup, em Portimão. O português dividirá o volante com Jonas Ried e Felipe Fernandez Laser.

Horário:

Sexta-feira

Treino Livre 1 – 05h30-07h00​

Treino Livre 2 – 08h00-09h30

​Sábado

Qualificação GT (Corridas 1 e 2) – 01h50-02h05​

Qualificação LMP2 e LMP3 (Corridas 1 e 2) – 02h15-02h30​

Corrida 1 (4H de Sepang) – 05h00-09h00

​Domingo

Warm-up – 01h45-02h00​

Corrida 2 (4H de Sepang) – 05h00-09h00