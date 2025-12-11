ALMS: Bernardo Sousa faz a sua estreia em LMP2
Bernardo Sousa fará a sua estreia na classe LMP2 este fim de semana, na abertura da Asian Le Mans Series em Sepang, ao serviço da Proton Competition. O piloto português, que competiu este ano no WEC com a equipa alemã, junta-se ao Oreca 07 Gibson n.º 22 para uma jornada inaugural em formato de dupla corrida.
Sousa substituirá Stefan Aust, inicialmente inscrito para as 4H de Sepang mas obrigado a desistir devido às lesões sofridas num acidente na última prova da Michelin Le Mans Cup, em Portimão. O português dividirá o volante com Jonas Ried e Felipe Fernandez Laser.
Horário:
Sexta-feira
Sábado
Qualificação GT (Corridas 1 e 2) – 01h50-02h05
Qualificação LMP2 e LMP3 (Corridas 1 e 2) – 02h15-02h30
Corrida 1 (4H de Sepang) – 05h00-09h00
Domingo
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI