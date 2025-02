ALMS: Algarve Pro Racing perto do título com vitória em Abu Dhabi

A RLR MSport conquistou a segunda vitória consecutiva em LMP3, beneficiando de um Full Course Yellow. Manthey dominou a classe GT, com Ryan Hardwick, Riccardo Pera e Richard Lietz a liderarem uma dobradinha da Porsche. A corrida teve uma bandeira vermelha devido a um acidente violento no arranque da corrida, enquanto as batalhas do campeonato continuam apertadas a caminho da última ronda.

Na quinta corrida da competição que termina este fim de semana, Jakobsen assumiu a liderança na última volta, ultrapassando o colega de equipa Alex Quinn no #20 da equipa lusa (K. Lentoudis / O. Caldwell / A. Quinn), que tentou uma estratégia de poupança de combustível, mas teve de se contentar com o segundo lugar. O Oreca da Proton Competition de Tom Dillmann, Vlad Lomko e Giorgio Roda terminou em terceiro, depois de ter cumprido uma penalização por drive-through.

Malthe Jakobsen, Valerio Rinicella e Michael Jensen, no #25da Algarve Pro Racing, garantiram a terceira vitória em cinco corridas nas 4 Horas de Abu Dhabi, aproximando-os do título das Asian Le Mans Series.

