ALMS: Algarve Pro Racing festeja o título

Terminou o Asian Le Mans Series, este ano com um formato invulgar. A G-Drive, assistida pela Algarve Pro Racing, festejou o título.

Na primeira corrida do fim de semana foi o #28 da JOTA a vencer com Sean Gelael e Tom Blomqvist a sairem vencedores, com o segundo lugar a ficar para os líderes do campeonato, o #26 da G-Drive com Yifei Ye, Ferdinand Habsburg e Rene Binder. No terceiro lugar do pódio ficou o #25 da G-Drive com Rui Andrade, Franco Colapinto e John Falb.

Na corrida de hoje ficaram entregues os títulos com Ferdinand Habsburg Rene Binder e Yifei Ye a conquistarem o cetro, com um quarto lugar na corrida de sábado, que foi ganha novamente pelo #28 da JOTA de Sean Gelael e Tom Blomqvist. Rui Andrade, Franco Colapinto e John Falb. ficaram em segundo lugar e em terceiro o #5 da Phoenix.

Em LMP3, os carros da United Autosports terminaram em primeiro, segundo e terceiro lugar na corrida de hoje, com Wayne Boyd, Manuel Maldonado e Rory Penttinen a selarem a sua terceira vitória da época e o título.

Robert Renauer, Alfred Renauer e Ralf Bohn asseguraram o título da classe GT. O Porsche 911 GT3 R da Herberth Motorsport terminou em quinto lugar para completar a temporada com 64 pontos, enquanto a GPX Racing conseguiu apenas meio ponto depois de uma corrida conturbada até ao 14º lugar, terminando com um total de 62,5 pontos com o vice-campeonato.

Este é o segundo triunfo consecutivo da Algarve Pro Racing no ALMS, defendendo as cores da G-Drive.