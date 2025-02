ALMS: Algarve Pro Racing festeja o título

A final do Asian Le Mans Series no Circuito Yas Marina em Abu Dhabi viu a AF Corse dominar a corrida, garantindo a vitória na categoria LMP2 com Matthieu Vaxiviere, François Perrodo e Alessio Rovera no Oreca 07 Gibson #83. Vaxiviere fez uma ultrapassagem crucial nos últimos 10 minutos, passando por Nicky Catsburg, do carro #24 da Nielsen Racing, para assumir a liderança. A corrida tinha sido interrompida por uma bandeira vermelha na sequência de um acidente na primeira volta do Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #42 da Prime Speed Sport, exigindo reparações das barreiras.

O título de LMP2 foi para o Oreca #25 da Algarve Pro Racing, conduzido por Michael Jensen, Valerio Rinicella e Malthe Jakobsen, depois de terem terminado a corrida em quarto lugar. Este foi o segundo campeonato consecutivo de LMP2 para a equipa liderada por Stewart Cox, o quinto nesta competição.

Na categoria LMP3, a corrida final viu a Bretton Racing e a High Class Racing a lutarem pelo título. Embora a High Class Racing tenha vencido a corrida, o desempenho consistente da Bretton Racing ao longo da época valeu-lhe o campeonato, terminando em terceiro lugar na corrida. Mark Patterson, Anders Fjordbach e Thomas Kiefer, da Bretton Racing, conquistaram a sua primeira vitória da época com o Ligier JS P320 Nissan #39, interrompendo a série de vitórias da equipa #15 da RLR M Sport, que terminou em terceiro e perdeu o título por apenas sete pontos.

Em GT, o título foi para a equipa #10 do Porsche 911 GT3 R de Antares Au, Joel Sturm e Klaus Bachler, que venceu a classe de forma dramática. Começaram a corrida final em terceiro, nove pontos atrás do Porsche #92 da Proton Competition. Apesar de uma penalização por drive-through devido a uma infração na partida, a equipa recuperou e venceu a corrida. A equipa lutou com o Aston Martin Vantage GT3 Evo #89 da Earl Bamber Motorsport, conduzido por Mattia Drudi, que se esforçou bastante, mas a equipa da Porsche aguentou e conquistou o título. Os últimos lugares do pódio em GT foram completados pelo Ferrari 296 GT3 #74 da Kessel Racing e pelo McLaren 720S GT3 Evo #27 da Optimum Motorsport.

De salientar que a corrida marcou o fim dos carros LMP3 com motor V8 da Nissan na competição de regras ACO, com os novos carros LMP3 com motor V6 da Toyota a serem introduzidos nas próximas épocas, começando na European Le Mans Series e na Michelin Le Mans Cup em 2024. A Asian Le Mans Series também fará a transição para os novos carros na época de 2025-26.