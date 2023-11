ALMS: Algarve Pro Racing anuncia tripulação | AutoSport

A Algarve Pro Racing esteve presente na grelha de partida do Asian Le Mans desde o lançamento da série em 2015 até 2021, altura em que acrescentou um terceiro título LMP2 aos alcançados em 2016-17 e 2019-20, e o “Gentleman’s Trophy” que ganhou em 2017-18.

Depois de um ano de ausência, a equipa sediada em Portugal regressou em 2023 e, depois de ter conquistado este ano os campeonatos de LMP2 e de geral do European Le Mans Series (ELMS), voltará mais uma vez para a época de 2023-24, que inclui paragens nos Emirados Árabes Unidos e no Sudeste Asiático.

A Algarve Pro vai entrar nesta época do ALMS como CrowdStrike Racing by APR, alargando uma parceria que resultou em vitórias IMSA, pódios e pole positions a caminho da glória da Michelin Endurance Cup e da Jim Trueman Bronze Cup, bem como uma monumental vitória LMP2 Pro-Am na edição centenária das 24 Horas de Le Mans, logo no seu primeiro ano.

George Kurtz, Colin Braun e Malthe Jakobsen é a tripulação designada para a competição que começa a 2 de dezembro com duas corridas, concluindo-se o campeonato em fevereiro (4, 10 e 11).