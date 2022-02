ALMS, Abu Dhabi: Nova corrida soberba de Henrique Chaves; Guilherme Oliveira foi quinto nos LMP3 | AutoSport

Henrique Chaves voltou a estar em evidência na última corrida do Asian Le Mans Series, no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. O piloto português foi o escolhido para a partida no Aston Martin Vantage AMR GT3 #95 da TF Sport e cedo passou para a liderança da corrida na categoria GT, sendo o mais rápido em pista. Nas primeiras 7 voltas, Chaves tinha uma vantagem superior a 6 segundos sobre o seu mais direto adversário e no final do seu turno de condução, entregou o carro ao seu companheiro de equipa John Hartshorne com a liderança cimentada em mais de 16 segundos de vantagem.

Durante a segunda hora, a prova do trio da TF Sport acabaria por ser prejudicada por situações de “Full Course Yellow” e de Safety-Car, o que os atrasou bastante, caindo quase para o último lugar da classe GT.

Jonathan Adam ainda encetou uma boa recuperação, levando o Aston Martin Vantage GT3 #95 até ao 11º lugar entre os GT.

Guilherme Oliveira e os seus companheiros de equipa do Ligier JS P320-Nissan #13 realizaram uma corrida de trás para a frente. Começaram no fundo do pelotão dos LMP3 e conseguiram finalizar a ronda do ALMS no quinto posto da classe, a duas voltas do carro vencedor. O companheiro de equipa de Oliveira, James Dayson foi o piloto escolhido para começar a corrida e ainda na primeira volta fez um pião e caiu para o fundo do pelotão. Dayson ainda entregou o carro em 9º lugar a Nico Pino, que mostrou ter velocidade, subindo para o 7º lugar. Depois de Pino, Dayson voltou para o carro para terminar o seu tempo de condução, mas não era o seu dia. Voltou a fazer pião, conseguindo ainda assim, manter o 7º lugar. Após duas horas, Pino voltou para o carro, e subiu para o 6º lugar. Guilherme Oliveira encarregou-se do volante na última hora da corrida. Sem cometer erros e com um ritmo certo, manteve o quinto lugar do #13.

Josh Pierson e Paul di Resta, da United Autosports, voltaram a vencer em Abu Dhabi, à semelhança da corrida de ontem, mas foi o Oreca 07-Gibson #4 da Nielsen Racing que conquistou o título do Asian Le Mans Series. A CD Sport e a Inception Racing conquistaram os títulos das classes LMP3 e GT, respetivamente, e o convite automático para as 24 Horas de Le Mans deste ano.

