ALMS, Abu Dhabi: Fenomenal turno de Henrique Chaves e problemas no carro de Guilherme Oliveira | AutoSport

Paul di Resta e Josh Pierson, de apenas 16 anos de idade, conquistaram a vitória na penúltima ronda da temporada do Asian Le Mans Series no Circuito Yas Marina, em Abu Dhabi. Já os portugueses, tiveram sortes diferentes. Guilherme Oliveira, no Ligier JS P320-Nissan da Inter Europol Competition, terminou no 7º lugar da classe, depois de uma corrida de limitação de danos, enquanto Henrique Chaves, no Aston Martin da TF Sport, esteve perto do pódio na classe GT, terminando no sexto posto, após problemas de gestão de pneus.

O Ligier #13 de Guilherme Oliveira provou ter ritmo para lutar por lugares bem mais acima do que aquele que terminou, mas o carro apresentou um problema mecânico e não foi possível mais que o sétimo posto entre os LMP3 na penúltima prova.

Henrique Chaves apresentou um ritmo fantástico no seu turno de condução. O piloto português ficou encarregue da partida e terminou o stint com 20 segundo de vantagem sobre os adversários e na liderança da corrida. No entanto, problemas de gestão fizeram com que a tripulação do Aston Martin Vantage GT3 #95 terminasse na sexta posição da classe GT.

Di Resta e Pierson da United Autosports terminaram com o Orea #23 terminaram a prova com uma volta de vantagem sobre o líder do campeonato a tripulação da Nielsen Racing (R. Sales / M. Bell / B. Hanley), que tinham vencido as duas primeiras corridas da época no Autódromo do Dubai.

Com o segundo lugar de hoje, o trio Nielsen tem praticamente o título na mão e o convite automático para as 24 Horas de Le Mans deste ano, mas terão de terminar a corrida de domingo para serem oficialmente coroados campeões.

As honras da classe LMP2 Pro-Am foram para a Oreca #39 da Graff Racing com David Droux, Eric Trouillet e Sebastien Page, aos comandos.

