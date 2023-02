ALMS, 4h do Dubai: Vitória da Algarve Pro Racing, pódio para Gonçalo Gomes | AutoSport

E no final de quatro horas de prova, A Portuguesa tocou no Dubai. A Algarve Pro Racing (APR) conseguiu um excelente triunfo na primeira corrida da temporada do Asian Le Mans Series. Uma corrida sem mácula por parte da estrutura portuguesa, que continua a mostrar o seu excelente trabalho. Gonçalo Gomes foi presença surpresa no pódio, com um terceiro lugar, ele que foi chamado à última hora para correr este fim de semana.

A APR mostrou que a experiência e a qualidade do trabalho que tem desenvolvido nas melhores categorias de resistência do mundo, com uma corrida muito bem executada, com paragens nas boxes exemplares e um grande ritmo dos seus pilotos, especialmente Kyffin Simpson que esteve sempre muito rápido. Uma vitória sem espinhas, após largarem do sexto posto. Quem também provou o champanhe foi o piloto luso Gonçalo Gomes, que foi adição de última hora da 99Racing, fazendo equipa com duas estrelas, Neel Jani (que dispensa apresentações no endurance) e Nikita Mazepin, de regresso à competição, depois da saída na F1. Gomes foi uma solução de última hora, mas uma excelente adição dada a sua contribuição mesmo com pouca preparação.

A Inter Europol Competition começou na frente com o seu #43 (N. SIEGEL / C. BOGLE / C. CREWS), mas foi o #3 da DKR (S. YOLUC / C. EASTWOOD / A. GUVEN) a passar para frente depois das primeiras trocas de pilotos. Mas quem se começou a destacar foi a APR com o #25 (J. FALB / J. ALLEN / K. SIMPSON), com o excelente trabalho nas paragens nas boxes a permitir à equipa saltar para a frente da corrida. Com isso a luta APR vs DKR começou, com o #98 da 99 Racing (G. GOMES / N. JANI / N. MAZEPIN) a mostrar-se, fruto do bom trabalho dos pilotos.

Com as últimas paragens a decidir o vencedor, a vantagem caiu para a APR que esteve irrepreensível e deu sempre as melhores condições aos seus pilotos que não desperdiçaram, conseguindo a vitória, com a tripulação da DKR a contentar-se com o segundo lugar e os estreantes da 99 Racing a conseguirem um excelente resultado. Bandeira portuguesa a dobrar nos LMP2

Em LMP3, vitória para a MV2S com o seu Ligier JS P320 Nissan conduzido por Fabien Lavergne, Viacheslav Gutak e Jerome de Sadeleer. Um dos dramas desta corrida aconteceu nesta categoria com a Nielsen Racing (T. WELLS / M. BELL) encaminhada para a vitória, sendo obrigada a levar o carro para a box, com problemas no motor de arranque. Para Miguel Cristóvão, o fim da corrida deu um nono lugar com o #53 da Inter Europol.

Em GT, Nicky Catsburg, Chandler Hull e Thomas Merrill triunfaram com a Walkenhorst Motorsport BMW GT3, que liderou a maior parte da corrida, mesmo com um final mais apertado, com as últimas paragens a trazerm mais alguma incerteza. Henrique Chaves terminou na 13ª posição no #95 da TF Sport, conseguindo recuperar algumas posições ao longo da corrida.

