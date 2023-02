ALMS, 4h do Dubai: Inter Europol Competition faz a pole, novidades no contingente luso | AutoSport

Charles Crews da Inter Europol Competition fez a dobradinha na qualificação para as 4h do Dubai. Com o melhor tempo a dar a pole para a corrida 1 e o segundo melhor tempo que deu a pole para a segunda corrida do fim de semana, no domingo.

Com os tempos de 1:48.580 (pole para a corrida 1) e 1:49.329 (pole para a corrida 2) Crews (que foi colega de equipa de Guilherme Oliveira no ano passado no ELMS (em LMP3) conseguiu um excelente resultado. O piloto Gonçalo Gomes foi adição de última hora no carro #98 da 99Racing, colega de equipa de Nikita Mazepin. Felix Porteiro era inicialmente o piloto Bronze designado pela equipa, no entanto, foi promovido a Silver pouco antes do evento. Isso levou a 99 Racing a tentar Warren Hughes, mas uma questão burocrática para o britânico resultou na oportunidade de Gonçalo Gomes em cima da hora, ele que fez a qualificação.

Nos LMP3, ambas as pole positions foram para Torsten Kratz no #11 da WTM by Rinaldi Racing (Duqueine D08 Nissan). O #53 da Inter Europol Competition de Miguel Cristóvão ficou com o nono tempo para a Corrida 1 e o 10º tempo na Corrida 2.

Nos GT3 foi Thomas Merrill ficou com as duas poles para as corridas do fim de semana, aos comandos do BMW M4 GT3 #34 Walkenhorst Motorsport. O #95 da TF Sport de Henrique Chaves ficou em 20º para a corrida 1 e 18º para a corrida 2.

Resultados AQUI