ALMS, 4h do Dubai: Guilherme Oliveira e Henrique Chaves com resultados positivos nas qualificações | AutoSport

Já estão definidas as duas primeiras grelhas para as duas primeiras corridas do ano do ALMS. Com a primeira ronda dupla a decorrer no Dubai, pilotos e máquinas tentaram encontrar o melhor lugar para as quatro horas de provas das duas corridas agendadas para o fim de semana.

À geral, foi a Nielsen Racing (R. Sales / M. Bell / B. Hanley), com o seu Oreca 07 LMP2 a levar a melhor, conquistando a pole para as duas corridas, sendo os melhores em LMP2. Em LMP3, foi a DKR Engineering a levar a melhor (L. Horr / S. Alvarez / M. De Barbuat) no Duqueine M30-D08-Nissan, com o #13 da Inter Europol Competition (A. Bukhantsov / N. Pino / G. Moura De Oliveira) de Guilherme Oliveira a ficar com o terceiro melhor tempo para a corrida 1 e o quarto melhor tempo para a corrida 2, com o piloto português aos comandos do Ligier JS P320-Nissan .

Em GT e GTAM, foi o McLaren #7 da Inception Racing (B. Iribe / O. Millroy / B. Barnicoat) a fazer a pole para a corrida 1 enquanto o #95 da TF Sport (J. Hartshorne / J. Adam / H. Chaves) de Henrique Chaves ficou na 11ª posição. Na segunda qualificação já vimos melhores notícias e o #95 de Chaves fez a pole para a corrida 2.

São portanto resultados positivos para os pilotos lusos que fazem a estreia nesta competição.

A primeira corrida tem arranque marcado para as 12h e pode ser seguida no Youtube.

Resultados AQUI e AQUI