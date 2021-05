Algarve Welcome Spring: A primeira do Troféu Mini

Realiza-se no próximo fim de semana a Algarve Welcome Spring, no AIA em Portimão, evento onde se realiza a primeira prova do Troféu Mini. Luís Sepúlveda regressa para tentar revalidar o título. A competição terá duas corridas de Semi- Endurance.

O sempre espetacular Troféu Mini retoma a sua atividade em 2021 no Autódromo Internacional do Algarve. Após um 2020 cheio de incertezas serão 10 as equipas bravíssimas que enfrentarão as mudanças de elevação constantes do traçado algarvio. Com a novidade para este ano a ser o formato de duas corridas de 40 minutos cada e com paragem obrigatória para a mudança de piloto.

O troféu que inicia agora o seu 5º ano de existência promete a competitividade que tem sido habitual com algumas caras novas e sobretudo muitos regressos a este divertido trofeu. muitos que voltam para melhorar os seus resultados anteriores. O vencedor do troféu em 2018, Luís Sepúlveda não resistiu ao charme do bólide britânico e retorna uma vez mais com o intuito de revalidar o título de vencedor, desta feita terá como companheiro de equipa nada mais nada menos do que o especialista em minis Fernando Soares. A dupla será assistida pela Martinho Sport. Também pelas mãos do preparador baseado em Mafra, regressam João C. Silva / Rui Salvada e estreiam-se no automobilismo Paulo e o filho Bruno Lima.

O piloto Madrileno Francisco Borreguero regressa em 2021 pelo terceiro ano consecutivo sempre apaixonado pelos Minis desde a primeira experiência em Jarama. para mais um ataque ao título de vencedor, este, alinhará com o nº62. Os sempre rápidos irmãos Dias estarão presentes no fim de semana inaugural, e como tem sido habitual em anos anteriores não poderão ser descartados dos lugares cimeiros, Nuno e José Dias envergarão o habitual nº18.

Do outro lado do Oceano Atlântico chega-nos Gui Affonso, sempre preparado pela Garagem João Gomes. Mas Não estará só na estrutura lisboeta, com ele estarão João Federowicz e o chefe máximo da estrutura José Carvalhosa que já se mostrou muito competitivo ao volante do pequeno citadino inglês. Henrique Mesquita, também apoiado pela Garagem João Gomes e com o famoso nº 7 nas suas portas estreia-se finalmente no Trofeu após problemas com as viagens em 2020, encerra a lista de inscritos neste que será o primeiro desafio da temporada para a armada do Troféu Mini.

Para o organizador do evento, Diogo Ferrão, “é incrível ver este Troféu todos os anos a receber novos Pilotos que se estreiam no Automobilismo. Este ano serão mais 3 Pilotos que disfrutarão pela primeira vez deste fantástico desporto. Também certamente teremos fortes disputas pela liderança pois pelo menos 5 Pilotos inscritos já subiram ao degrau mais alto do pódio no trofeu Mini em corridas passadas.

Para nós como organizadores é fantástico, mas acho que os mais beneficiados desta lista de inscritos ser cada vez maior são os pilotos, que se divertem mais em pista, têm mais carros para discutir posições e que quando vencem tem sempre um sabor mais especial. Tenho que dar os parabéns a todos os patrocinadores, pilotos e equipas presentes que acreditam no Troféu que já se encontra na sua 5º edição e espero, sinceramente, que tenham um ano orrida fantástico e que se divirtam ao máximo.”

Sem a possibilidade de público presente, pode seguir os resultados da prova através da aplicação da Race Ready para Apple ou Android ou através das redes sociais.

HORÁRIO

8 de Maio, sábado

18h20 – Qualificação

9 de Maio, domingo

10h55 – Corrida 1

16h40 – Corrida 2