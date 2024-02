Algarve Pro Racing na luta pelo título do Asian Le Mans Series depois de vitória na corrida 4 | AutoSport

A CrowdStrike Racing by APR, operada pela equipa portuguesa Algarve Pro Racing, venceu a corrida 4 do Asian Le Mans Series, marcada por várias reviravoltas e muita ação no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. Colin Braun, Malthe Jakobsen e George Kurtz colocaram a equipa lusa na contenda do título da série, faltando apenas uma corrida para o final da temporada.

A corrida começou com um pião do líder do campeonato o Oreca da 99 Racing, que tem este fim de semana Filipe Albuquerque como piloto da tripulação, juntando-se a Louis Deletraz e Al Harty Ahmad. Estes dominaram consistentemente as sessões de treinos livres, culminando na conquista da pole position, mas Al Harty Ahmad na primeira volta, após contacto com o Oreca #90 da TF Sport, conduzido por Salih Yoluc, fez um pião. Apesar do contratempo, Ahmad conseguiu regressar ao pelotão, alcançando o grupo dos LMP2. Pelo contacto, o #90 recebeu um drive-through com penalização.

No entanto, o #99 enfrentou teve mais problemas, envolvendo-se num forte acidente sob Safety Car com o líder do campeonato entre os GT, o Porsche 911 GT3 R #91 da Pure Racing conduzido por Alex Malykhin. Esta colisão terminou prematuramente a corrida para ambos os carros, criando repercussões significativas nas lutas pelos títulos.

Entre os numerosos incidentes, uma colisão digna de nota entre o Aston Martin Vantage AMR GT3 #95 da TF Sport e o Ferrari 296 GT3 #86 da GR Racing teve um impacto substancial na corrida. O Ferrari fez pião e colidiu com as barreiras, necessitando de reparações substanciais. A condição de corrida sob bandeira vermelha durou algum tempo e a corrida foi retomada a apenas 30 minutos do fim.

A CrowdStrike Racing by APR, que tinha efetuado a troca de piloto pouco antes do acidente, com Malthe Jakobsen a assumir o lugar atrás do volante, estava no fundo do pelotão durante o recomeço. No entanto, como os outros concorrentes tiveram de ir às boxes, passaram para a frente e mantiveram a sua posição até à bandeira de xadrez.

Manuel Espírito Santo conquistou o segundo lugar do pódio na corrida inaugural do fim de semana da Asian Le Mans Series em Abu Dhabi, competindo no carro da Cool Racing.

Na Classe LMP3, o Ligier JS P320 Nissan #17 da COOL Racing dominou inicialmente, mas uma paragem estratégica nas boxes do #2 da CD Sport, pilotado por Michael Jensen, Nick Adcock e Fabien Lavergne, garantiu a vitória à equipa espanhola.

Na classe GT, os recém-chegados Triple Eight apresentaram um desempenho impecável para conquistarem a sua primeira vitória na Asian Le Mans Series.

Hoje pelas 12h tem lugar a última corrida do Asian Le Mans Series, o Oreca #4 da CrowdStrike by APR, lidera com 73 pontos, à frente do #99 da 99 Racing com 70.

Foto: Asian Le Mans Series