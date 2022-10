Algarve Classic Festival: Os horários | AutoSport

Portugal volta a acolher um evento de referência. O Algarve Classic Festival reúne algumas das melhores máquinas do passado que no próximo fim de semana terão como palco o Autódromo Internacional do Algarve.

Num total de 224 carros, com destaque para o Masters Endurance Legends e os F1 históricos dos anos 80, como o Tyrrel de 6 rodas ou o Williams de Keke Rosberg de 1983 que ganhou o GP do Mónaco desse ano ou ainda o primeiro Louts de F1 com chassis de carbono! Será um museu vivo de história automóvel ao longo de 3 dias, com acesso do público ao paddock, e que poderá desfrutar de bem perto destas máquinas muito especiais. Eis os horários das provas que serão realizadas: