Algarve Classic Festival, CPVC 1300: José Fafiães vence corrida muito disputada | AutoSport

José Fafiães (Datsun 1200) venceu a primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300, depois de ter passado algumas dificuldades no início da prova de 25 minutos. Fafiães chegou a rodar em terceiro lugar, mas fruto de um ritmo muito forte, alcançou a liderança do pelotão e deixou os seus perseguidores para trás, terminando com 13.904s de vantagem sobre Luís Alegria (Datsun 1200). Pedro Barbosa, também em Datsun 1200, herdou o terceiro posto da classificação geral depois da desistência de Paulo Mendes (Citroën AX Sport) na penúltima volta, tendo ainda passado pela frente do pelotão na fase inicial da corrida.

Joel Reis (Citroën AX Sport) venceu na categoria Legends, tendo terminado no quarto posto da classificação geral, enquanto Pedro Teixeira (Fiat Punto 85) foi o vencedor do Desafio ANPAC, numa luta acesa com Tiago Silva quase até final da prova. Abel Marques (Autobianchi A 112) foi o único concorrente inscrito na categoria Legends 1000 e terminou no 10º posto da classificação geral.

Luís Alegria teve um melhor arranque de corrida e passou para a liderança do pelotão dos 1300, apesar de José Fafiães, o homem da pole position, tentar recuperar a primeira posição durante várias voltas até ao final da primeira volta. No entanto, esta luta entre os dois primeiros permitiu que Paulo Mendes conseguisse encurtar a diferença para o duo da frente. O piloto do Citroën AX Sport conseguiu mesmo a ultrapassagem a Fafiães na travagem para a curva 2 da segunda volta, apesar da falta de potência do seu carro na reta da meta em comparação com os dois Datsun.

Também no Desafio ANPAC, Pedro Teixeira e Tiago Silva envolveram-se na luta pela liderança entre os Fiat Punto 85 com várias trocas de posições entre os dois. Entretanto, na frente do pelotão, Fafiães perdeu o controlo do Datsun na curva 3, conseguindo não sair de pista nem fazer um pião, o que permitiu a Paulo Mendes e Alegria fugirem. Mendes passou pela liderança, deixando Alegria no segundo posto, mas José Fafiães impôs um ritmo forte e conseguiu encostar nos dois pilotos à sua frente. Alegria voltava a recuperar a liderança, mas os seus pilotos não estavam dispostos a deixá-lo escapar.

Na discussão pelo Desafio ANPAC, Pedro Teixeira conseguia aguentar o ímpeto de Tiago Silva e liderava nesta categoria.

A meio da corrida, um exagero de Alegria fê-lo perder duas posições, com Paulo Mendes a passar para a liderança, por pouco tempo, porque José Fafiães pressionou o piloto do Citroën, conseguindo alcançar o primeiro lugar. Fafiães impôs um ritmo muito forte e conseguiu uma margem de seis segundos sobre Mendes, que ficou com Alegria colocado à traseira do seu carro.

Com cerca de 10 minutos para o final da corrida, Fafiães tinha uma vantagem confortável para o duo perseguidor, enquanto Alegria ascendia ao segundo posto, deixando Paulo Mendes no terceiro posto da classificação geral.

O líder do pelotão continuou na liderança da corrida, com Luís Alegria e Paulo Mendes separados por meio segundo. Pedro Barbosa era o quarto classificado e Joel Reis no quinto posto, à frente dos dois pilotos do Desafio ANPAC que discutiam o primeiro lugar nesta categoria, Pedro Teixeira e Tiago Silva.

A cerca de três minutos do final da corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300, Paulo Mendes teve uma avaria no Citroën quando seguia no terceiro lugar da geral e teve de abandonar, herdando Pedro Barbosa essa posição e Joel Reis o líder entre os concorrentes da categoria Legends.