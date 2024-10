Algarve Classic Festival, Clássicos 1300: Luís Mendes domina com intromissão de Luís Alegria

Luís Mendes dominou os Clássicos 1300 até ao regresso de Luís Alegria na terceira jornada da competição, no que toca às vitórias à geral, pois na sua categoria manteve o domínio. O piloto do Citroën AX não tem a possibilidade de ocupar o lugar de Luís Alegria como Campeão de Portugal de Velocidade 1300 em causa, longe disso. A sua vantagem de 64 pontos dar-lhe-ia o título por antecipação. Porém, o coeficiente 1.5 de majoração da pontuação das duas últimas corridas do campeonato, dizem que há 82 pontos em cima da mesa. Porém, dificilmente João Braga e António Costa vão conseguir impedir a vitória de Luís Mendes no Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300. Ainda assim e mesmo sem possibilidade de incomodar Luís Mendes, Luís Alegria vai estar presente na prova do Algarve Classic Festival com o seu Datsun 1200.

Olhando à classificação do campeonato, após quatro jornadas há, ainda, cinco pilotos entre os 41 que pontuaram até agora na competição, que podem, matematicamente, ser campeões absolutos dos Clássicos 1300. São eles João Braga, António Costa, Pedro Barbosa e Miguel Miguel.

Olhando às diversas classes, nos H71, os veteranos Miguel Barata e Veloso Amaral estão na frente, mas com Luís Sousa Costa a apenas três pontos. Dizer que Barata e Amaral também são os primeiros classificados na Taça 1000, na frente de João Neves. Nos H75, as vitórias de Luís Alegria em Vila Real e no Estoril colocaram o piloto do Datsun 1200 dentro da luta pela vitória, contando com o coeficiente de majoração da pontuação das duas corridas da derradeira jornada. A categoria é liderada por João Braga, seguido de Pedro Barbosa e Nelson Resende.

Miguel Miguel lidera confortavelmente a categoria H81 com o seu Austin Metro, na frente de João Neves e Ângelo Ribeiro, tendo já conquistado o título da categoria à entrada desta derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300. Finalmente nos Legends, Luís Mendes já embolsou o título graças a ter mais do dobro da pontuação de João Arantes e de Jorge Marques. Já as posições no pódio serão alvo de grande luta entre estes dois pilotos com Duarte Trindade a ter, ainda, possibilidade matemáticas de lá chegar. Na Stock Cup, Trevor Stretch é o melhor e na prova do Algarve terá a concorrência de Frederico Formiga ao volante de um Honda Jazz.

Horário ANPAC

Sexta-feira, 25 de outubro

08.50 – 09.10 – Treino Livre (CPVL)

11.30 – 11.50 – Treino Livre (CPVC + 1300)

13.05 – 13.35 – Treino Livre (CPVSL)

14.25 – 14.50 – Qualificação (CPVL)

16.10 – 16.35 – Qualificação (CPVC + 1300)

17.20 – 17.45 – Qualificação (CPVSL)

Sábado, 26 de outubro

10.15 – 10.40 – Corrida 1 (CPVL)

12.25 – 12.50 – Corrida 1 (CPVC + 1300)

14.35 – 15.00 – Corrida 1 (SuperLegends)

Domingo, 15 de setembro

08.10 – 08.35 – Corrida 2 (CPVL)

12.25 – 12.50 – Corrida 2 (CPVC + 1300)

16.55 – 17.20 – Corrida 2 (CPVSL)