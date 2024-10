Algarve Classic Festival: Carrera Los 80 leva carros míticos a Portimão

A exemplo do que aconteceu no Jerez Classic, de 25 a 27 de outubro, no Algarve Classic Festival, o pelotão da Carrera Los 80, a competição ibérica promovida pela Race Ready, junta forças novamente com o Campeonato de Portugal de Clássicos Velocidade e com o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300.

No Autódromo Internacional do Algarve, a grelha de partida da Carrera Los 80 contará com uma variedade de modelos icónicos das décadas de 1980s e 1990s, todos reverenciados pela sua performance nas corridas de outrora. A prova deste fim de semana, a primeira em Portugal este ano, será uma verdadeira viagem no tempo, onde o público poderá ver de perto veículos que moldaram a história do automobilismo.

O mais histórico de todos os carros presentes é mesmo o Ford Escort MKII RS1800 com que está inscrito Manuel Ferrão. Este modelo, famoso pelas suas vitórias em ralis e nas pistas, representará o Grupo 2. Trata-se do Escort ex-Rodam, ex-Carlos Torres e ex-José Miguel Leite Faria – um carro que curiosamente terminou no quarto lugar no Rali de Portugal de 1982.

Construído pela RodaClássica para as pistas, o BMW E30 325i de Grupo N, já anteriormente vista a correr na competição ibérica, estará de volta na terceira prova da temporada. Contudo, em Portimão, a máquina germânica será conduzida pelo piloto francês Xavier Chereau que fará a sua estreia entre nós.

Já Diogo Cavaco, ao volante de um BMW E36, promete dar espectáculo em pista. O E36 de Cavaco, com um motor de 2500cc, visto anterior na Carrera Los 80, é uma máquina capaz de oferecer um bom desempenho em pista, onde consistência do piloto e resistência da máquina são fundamentais.

Na classe T MAX, que abrange os modelos de maior cilindrada e performance, a competição promete ser feroz, com os BMW E30 e 635 CSI em destaque. Os entusiastas Jean-Philippe Imparato e François Wales estarão à partida com um lendário BMW E30 M3, um dos carros mais bem-sucedidos da história do automobilismo. Este modelo é conhecido pela sua precisão nas curvas e potência, características essenciais para impressionar no circuito de Portimão.

A RodaClássica inscreve ainda um terceiro carro, neste caso um BMW E30 325i Grupo A, para a dupla internacional composta por dois ávidos entusiastas do desporto motorizado, Jean-Marc Finot e Carlos Tavares, que usarão toda a sua experiência para tentar surpreender os adversários.

Paulo Lima, com o apoio do filho Bruno Lima, estará ao comando do seu impecável BMW E30 M3, reforçando o domínio da marca bávara nesta competição. A consistência do M3 preparado pela RP Motorsport em pista é bem conhecida e o seu andamento fortíssimo ficou visível com a dupla vitória na prova disputada no programa do Jarama Classic.

Os dois espectaculares BMW 635 CSI da equipa Mr Wheeler Motorsport, que têm sido desenvolvidos de acordo com a ficha de homologação de Grupo A, são outro regresso muito esperado neste evento, com Miguel Garcia e Rui Garcia inscritos num exemplar e Pedro Oliveira e Rui Garcia noutro.

A pista de 4,684 km do Autódromo Internacional do Algarve, palco do último Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, é reconhecidamente um dos circuitos mais desafiantes da Europa, com a sua combinação de longas retas e curvas técnicas que exigem precisão dos pilotos e resistência das máquinas, e mudanças de elevação que testam ao limite pilotos e máquinas.

As temperaturas amenas esperadas para o fim de semana deverão ser ideais para o desempenho dos motores e travões, permitindo que os pilotos extraiam o máximo dos seus carros sem problemas de sobreaquecimento. Os carros da Carrera Los 80 disputarão a sua primeira corrida de 25 minutos no sábado e a segunda, com a mesma duração, no domingo.